Українські компанії подали до РФ позовів на понад $4,5 млрд – МЗС

Загальна сума претензій українських компаній, які втратили власність та прибуток через російську агресію та окупацію Криму, складає понад $4,5 млрд.

Українські компанії подали позови у понад 12 комерційних арбітражів.

— Наші позовні претензії обчислюються у понад $4,5 млрд . І ми активно заохочуємо наші підприємства, які втратили свою власність, втратили прибуток, щоб звертатися в арбітражі та відсуджувати у російської сторони все, що вони втратили, – розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

За його словами, процеси тільки почалися, але вже є перші позитивні результати.

— Якщо говорити про комерційні арбітражі, у нас їх понад 12. А по трьох з них, щонайменше, є вже перші позитивні рішення. Це приблизно $250 млн, – сказав він.

Єнін зазначив, що головні позови ще попереду, а Росія намагається оскаржити рішення комерційних арбітражів.

— Але це не зупиняє рішення, які вступили в законну силу. Тому нараховується пеня, а все це лягає на плечі простого російського платника податків, який в якийсь момент скаже: а куди йдуть наші гроші? І скільки б російська сторона не відтягувала наступ наслідків, це все більш і більш здорожує ціну, – вважає заступник міністра.

За його словами, рано чи пізно рішення за цими та іншими міжнародними позовами обтяжать ситуацію для РФ, яка опиниться в абсолютній ізоляції.

Суд арештував 12 російських літаків за польоти в Крим

Суд арештував 12 літаків російської авіакомпанії, які перевозили пасажирів до пункту пропуску Сімферополь-авіа, закритого Україною, повідомила прокуратура АР Крим та Севастополю.

Головне управління СБУ Автономної Республіки Крим встановило, що російська авіакомпанія з 2019 року використовувала літаки марок Boeing та Airbu для транспортування пасажирів через український кордон із порушенням законодавства.

Джерело: Дом