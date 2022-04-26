США та низка інших країн наполягають на тому, щоб Індонезія включила Україну як гостя на саміт G20, який запланований на листопад.

Про це пише видання Bloomberg.

Цього року стороною, що приймає G20, є Індонезія, але вона хоче “залишитися неупередженою”.

При цьому США розчаровані відмовою Джакарти відкликати запрошення для президента Росії Володимира Путіна. РФ є членом G20, поряд із такими країнами, як Китай та Індія, які не підтримали санкції проти Москви за її воєнну агресію проти нашої країни.

Країна, що приймає, традиційно запрошує низку країн приєднатися до деяких аспектів саміту як спостерігачів, хоча вони, як правило, не беруть участі в офіційних дискусіях.

Як пише Bloomberg, запрошення для Зеленського стало б “дипломатичним кошмаром”, якби Путін вирішив особисто бути присутнім на саміті.

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Наразі незрозуміло, чи стане Україна достатнім чинником того, щоб гарантувати появу інших лідерів. Наприклад, президент США Джо Байден не сидітиме за одним столом із Путіним.

США входять до тих, хто повністю підтримує виключення Росії з G20. РФ також була виключена з G8 після анексії Криму у 2014 році.

Крім того, деякі лідери просто вважають за краще відправити на саміт делегацію нижчого рівня. Так само малоймовірно, що російський президент братиме участь у будь-яких заходах, де буде присутній Володимир Зеленський.

Наразі Володимир Путін відмовляється зустрічатися з Володимиром Зеленським, хоча український президент каже, що це єдиний спосіб покласти край війні.

Щодо саміту, то рішення про запрошення України поки що немає. А Путін взагалі може взяти участь віртуально.