На території невизнаної світом “Придністровської Молдавської Республіки” оголошено призов громадян на “спеціальні воєнні збори”.

Відповідний лист “міноборони ПМР” оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В українській розвідці зазначили, що невизнане Придністров’я намагається посилити свою армію.

– У листі “міністерства оборони ПМР” до голів місцевих адміністрацій розкривається інформація щодо проведення призову громадян на “спеціальні збори”. Зазначається, що мета зборів – “забезпечення 100% укомплектованості особового складу миротворчого контингенту Придністровської Молдавської Республіки, а також забезпечення зайнятості працездатного населення республіки”, – поінформували в розвідці.

На воєнні збори планують призивати чоловіків до 55 років, придатних до воєнної служби.

Їм обіцяють грошове та речове забезпечення, а також проживання і харчування. Непрацюючим особам обіцяють надавати щомісячне грошове забезпечення в розмірі від 2 800 “рублів ПМР”.

Самі “спеціальні збори” триватимуть 90 днів, починаючи з 1 червня 2022 року.

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– Попри формальну добровільність участі у зборах, є інформація, що призов матиме примусовий характер, – наголошується в повідомленні ГУР Міноборони України.

У невизнаному Придністров’ї оголосили призов на “воєнні збори” – розвідка / 2 фотографии

У розвідці звернули увагу на той факт, що цей лист “міноборони ПМР” датовано 21 квітня 2022 року. Тобто він був написаний ще до останніх провокацій РФ на території Придністров’я (зокрема, до серії вибухів).

В українській розвідці зазначили, що все це нагадує події на тимчасово окупованих територіях українського Донбасу (в терористичних формуваннях “ЛНР/ДНР”) напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Як відомо, на початку цього тижня на території невизнаного Придністров’я пролунала серія вибухів: зокрема в будівлі “міністерства держбезпеки” у Тирасполі та поблизу веж радіотелецентру в населеному пункті Маяк.

В українській розвідці зазначали, що ці інциденти – спланована провокація російських спецслужб.

Крім того, в розвідці попереджали, що Росія готує ракетний удар по “Придністровській Молдавській Республіці” з жертвами серед мирного населення, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України.

Станом на 26 квітня в Генеральному штабі ЗСУ інформували, що на території Придністров’я російські війська приведені у бойову готовність.

Джерело: ГУР Міноборони України