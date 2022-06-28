Червень, 28 в 19:29

У Польщі оголосили збір коштів на безпілотник Bayraktar для українських військових.

З такою ініціативою виступив журналіст Славомір Сераковський. Він закликав поляків взяти участь у битві проти російських окупантів та скинутися на найефективнішу зброю.

– Литовці вмить зібрали кошти і компанія, яка виробляє Bayraktars, вирішила подарувати один Україні, а зібрані гроші використати для допомоги населенню. Пізніше те саме повторилося з наступними трьома зборами! Тепер настала наша черга. Давайте візьмемо участь у цій битві. Давайте скинемося на найефективнішу зброю! – йдеться в описі збору.

Журналіст хоче зібрати 4,5 млн злотих. Збір триватиме ще 30 днів. Станом на вечір 28 червня вже зібрано близько 43 тис. злотих.

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Нагадаємо, в травні в Литві за три дні зібрали необхідну суму на Bayraktar для України.

Після цього турецька компанія Baykar Makina оголосила про безкоштовну передачу дрона, а на зібрані гроші були куплені боєприпаси.

А вчора, 27 червня, стало відомо, що Baykar безкоштовно передасть Україні три ударні безпілотники, на які українці раніше зібрали понад 600 млн грн. У компанії попросили спрямувати зібрані кошти на допомогу в боротьбі народу України.

Фото: Baykar