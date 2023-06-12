Очікуємо на велику атаку України на Донбасі найближчими днями – британський депутат
Голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд вважає, що незабаром на Донбасі очікується “велика атака” українських військ.
– У найближчі кілька днів слід очікувати великої атаки в тій чи іншій частині Донбасу, – заявив британський депутат інтерв’ю Sky News.
За його словами, зараз Сили оборони України проводять “зондуючі операції”, проте “основний фронт українського потенціалу все ще перебуває в резерві, готовий до цієї одиночної атаки”.
– Росіяни не знають, де це буде, але ми бачимо, що між групою Вагнера і самими російськими військами настає хаос, – наголосив Еллвуд.
На Бахмутському напрямку Збройні сили України за останню добу просунулися від 250 до 700 м. Водночас російські загарбники зазнали втрат.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова