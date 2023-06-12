Очікуємо на велику атаку України на Донбасі найближчими днями – британський депутат

Голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд вважає, що незабаром на Донбасі очікується “велика атака” українських військ.

– У найближчі кілька днів слід очікувати великої атаки в тій чи іншій частині Донбасу, – заявив британський депутат інтерв’ю Sky News.

За його словами, зараз Сили оборони України проводять “зондуючі операції”, проте “основний фронт українського потенціалу все ще перебуває в резерві, готовий до цієї одиночної атаки”.

– Росіяни не знають, де це буде, але ми бачимо, що між групою Вагнера і самими російськими військами настає хаос, – наголосив Еллвуд.

На Бахмутському напрямку Збройні сили України за останню добу просунулися від 250 до 700 м. Водночас російські загарбники зазнали втрат.

Джерело : Sky News

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