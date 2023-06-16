Значних змін немає: генсек НАТО про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

У НАТО поки що не фіксували змін у розміщенні ядерних сил Російської Федерації, які вимагали б від Північноатлантичного союзу аналогічних кроків у відповідь.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі.

За його словами, НАТО дуже серйозно сприймає заяву Росії про розгортання ядерної зброї на території Білорусі.

– Ми вже бачили перші приготування. Уважно стежитимемо за цим. Звісно, це частина ядерної риторики, яку ми спостерігали вже останні кілька років, коли Росія модернізувала й розгортала все більше ядерної зброї, – пояснює генсек НАТО.

Столтенберг запевняє, що НАТО постійно оцінює, які дії потрібно ухвалити у разі змін у розміщенні ядерних сил РФ. Зокрема, це питання обговорювала Група ядерного планування НАТО.

У травні Росія та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на території РБ. Тоді самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що ядерну зброю РФ уже почали перекидати у Білорусь.

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні виступив на пресконференції, під час якої висловив низку пропагандистських тез. Зокрема, він стверджує, що РФ нібито знищила п’ять комплексів Patriot під Києвом, а ЗСУ начебто втратили вже понад 180 танків і майже 420 бронемашин під час контрнаступу.

Водночас президент країни-агресора Путін стверджує, що постачаннями військової техніки НАТО нібито втягується у війну в Україні, розпочатою самою Росією. Українська сторона закликає довіряти лише офіційним джерелам, оскільки інформація російської пропаганди не відповідає дійсності.

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