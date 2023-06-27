Щоб не розгойдувати човен. Союзники радили Україні не бити по РФ під час заколоту Пригожина – CNN

Союзники зв’язувалися з офіційними особами України та радили не використовувати хаос в Росії, спричинений заколотом ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, для завдавання ударів по РФ.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного західного чиновника.

Побоювання полягали в тому, що Україну і Захід розглядатимуть як тих, що допомагають Пригожину і загрожують суверенітету Росії.

За словами чиновника, послання “не розгойдувати човен” було передано на рівні міністрів закордонних справ, заступників і через послів.

– Союзники попереджали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на території України, але не втягуйтесь у внутрішні справи і не завдавайте ударів по наступальних військових об’єктах усередині Росії, – сказав він.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня Пригожин говорив, що російська армія вдарила по тилових таборах ПВК, після чого ватажок вагнерівців оголосив про “марш справедливості”.

Вже вранці 24 червня Пригожин заявив, що його бойовики взяли під контроль усі військові об’єкти Ростова, зокрема аеродром. А ввечері того ж дня стало відомо, що похід на Москву завершено, вагнерівці розвернулись до польових таборів.

Джерело : CNN

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