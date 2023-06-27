Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Похід на Москву завершено, Пригожин завертає назад до “польових таборів”
Похід на Москву завершено, Лукашенко та Пригожин домовились про відведення вагнерівців: що відбувається в РФ
Ексдепутат Держдуми розповів, для чого Путін організував “бунт Пригожина”
За кермом був п’яний поліцейський: у ДТП на Кіровоградщині загинули три випускниці
До столиці РФ 2 години: колони ПВК Вагнера увійшли у Московську область
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Щоб не розгойдувати човен. Союзники радили Україні не бити по РФ під час заколоту Пригожина – CNN

Вагнерівці у Ростові
Фото: Getty Images

Союзники зв’язувалися з офіційними особами України та радили не використовувати хаос в Росії, спричинений заколотом ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, для завдавання ударів по РФ.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного західного чиновника.

Побоювання полягали в тому, що Україну і Захід розглядатимуть як тих, що допомагають Пригожину і загрожують суверенітету Росії.

За словами чиновника, послання “не розгойдувати човен” було передано на рівні міністрів закордонних справ, заступників і через послів.

– Союзники попереджали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на території України, але не втягуйтесь у внутрішні справи і не завдавайте ударів по наступальних військових об’єктах усередині Росії, – сказав він.

Нагадаємо, що ввечері 23 червня Пригожин говорив, що російська армія вдарила по тилових таборах ПВК, після чого ватажок вагнерівців оголосив про “марш справедливості”.

Вже вранці 24 червня Пригожин заявив, що його бойовики взяли під контроль усі військові об’єкти Ростова, зокрема аеродром. А ввечері того ж дня стало відомо, що похід на Москву завершено, вагнерівці розвернулись до польових таборів.

Читайте також
Демонтаж путінської системи та передислокація військ: шість версій заколоту Пригожина
Пригожин

Джерело: CNN
Війна в Україні, ЗСУ, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Наступ РФ у напрямку Мар’їнки, Стельмахівки, Богданівки був невдалим – Генштаб ЗСУ
Знищена техніка Росії
Знищені 590 окупантів та спалені 28 артсистем: втрати РФ на 27 червня
Бої на фронті
Я кричала: Будь ласка, лишися вдома! Історія жінки, що втратила чоловіка під час удару по ТЦ у Кременчуці
Щоб не розгойдувати човен. Союзники радили Україні не бити по РФ під час заколоту Пригожина – CNN
Німеччина готується розмістити близько 4 тис. військових у Литві – Пісторіус
Борис Пісторіус
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Щоб не розгойдувати човен. Союзники радили Україні не бити по РФ під час заколоту Пригожина – CNN
Відео
Чи готові білоруси повалити Лукашенка і для чого Пригожин Путіну в Білорусі

Є певні передумови для визволення Білорусі, але має співпасти декілька факторів одночасно. Серед них – мілітарний розгром Росії, міжнародний ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інші чинники.

Юлія Захарченко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (27.06.2023)
Щоб не розгойдувати човен. Союзники радили Україні не бити по РФ під час заколоту Пригожина – CNN
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (26.06.2023)
Щоб не розгойдувати човен. Союзники радили Україні не бити по РФ під час заколоту Пригожина – CNN
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (26.06.2023)
Щоб не розгойдувати човен. Союзники радили Україні не бити по РФ під час заколоту Пригожина – CNN
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (26.06.2023)
Щоб не розгойдувати човен. Союзники радили Україні не бити по РФ під час заколоту Пригожина – CNN
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь