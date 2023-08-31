Перевозить десант та бронетехніку: що відомо про важкий російський літак Іл-76

В ніч проти 30 серпня 2023 на Міжнародному аеродромі Хрести під Псковом пролунало чимало вибухів, а вже згодом з’ясувалось, що внаслідок нічної атаки були пошкоджені та частково знищені військово-транспортні літаки Іл-76.

Спочатку російські медіа повідомили про знищення двох Іл-76, коли ж потім виправились та вказали інформацію про чотири пошкоджені літаки. Українська розвідка згодом підтвердила інформацію росЗМІ саме про знищені чотири літаки Іл-76.

Ці повітряні судна використовуються Росією для перекидання як особового складу, так важкої техніки (БМД, БТР тощо), яку з цих літаків можна навіть десантувати з повітря.

Разом із тим, не можна сказати, що Росія активно використовувала саме ці літаки у війні з Україною.

Що відомо про літаки Іл-76, скільки їх має Росія, а також як вони використовуються у війні та яку становлять загрозу для України – читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Що таке Іл-76: для цього призначений

Іл-76 – це радянський і російський важкий військово-транспортний літак, розроблений у ОКБ Ільюшина за проєктом і під керівництвом Г. В. Новожилова. Літак здійснив свій перший політ у березні 1971 року, а початком експлуатації став 1975 рік.

Саме Іл-76 став першим в історії СРСР військово-транспортним літаком із турбореактивними двигунами.

Іл-76 призначений для транспортування техніки та вантажів різного призначення. Літак здатний доставляти, залежно від модифікації, вантажі максимальною масою 28-60 т на відстань до 4,2 тис. км із крейсерською швидкістю 770-800 км/год.

Іл-76: характеристики та вартість

Екіпаж – 6—7 чол.

Розмах крила – 50,5 м

Довжина – 46,59 м

Висота літака – 14,76 м

Площа крила – 300 м²

Маса порожнього літака – 40—60 т

Максимальна злітна маса – 157—210 т

Тип двигуна – чотири турбореактивних двигуни Д-30кп

Максимальна швидкість – 900 км/год

Крейсерська швидкість – 750—800 км/год

Практична дальність польоту – 4,2 тис. км

Практична стеля – 13 тис. м

Запас палива – 109,5 т

Витрата палива ~ 8 т/год

За даними з відкритих джерел, орієнтовна вартість літака $27 млн, але все залежить від модифікацій та особливостей літака. Так, наприклад, на ньому може бути розміщено дві палуби, що збільшує можливість перевозки десанту майже вдвічі. Також на базі Іл-76 був розроблений літак для постановки перешкод А-50, а також літак-заправник Іл-78.

Як у коментарі Фактам ICTV розповів авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова Валерій Романенко, запроваджені проти Росії санкції не зменшили можливостей Кремля виготовляти зазначені літаки, оскільки майже весь виробничий цикл знаходиться на території держави-терориста.

Місткість літака

Вантажна кабіна Іл-76 має розміри 24,5 м завдовжки (з яких 4,5 припадає на рампу), 3,46 м завширшки і 3,4 м заввишки.

Разом із тим, похила вантажна рампа слугує одночасно трапом для в’їзду техніки. Навантаження на рампу дозволено до 2 тис. кг.

Простір під підлогою вантажної кабіни використовується під допоміжні вантажні відсіки для розміщення різного спорядження.

Усі кабіни Іл-76 герметизовані, що дає можливість перевозити 145 (у двопалубному варіанті літака – 225) солдатів з особистою зброєю або забезпечити викид 126 осіб десанту.

Літак може транспортувати всю номенклатуру бойової техніки повітряно-десантних дивізій.

Один Іл-76 може десантувати парашутним способом на десантних платформах до трьох одиниць техніки (БМД-1, БМД-2, БТР-Д або ГАЗ-66) разом із десантом, що супроводжує техніку, тобто до 21 людини.

Теоретично також можливе перевезення чотирьох одиниць техніки, але на практиці перевозять не більше трьох.

Іл-76: скільки в Росії

За словами Валерія Романенка, російські Повітряно-космічні сили Росії налічують 122 літаки Іл-76 різних модифікацій, що входить до складу дев’яти полків військово-транспортної авіації РФ та авіаційного навчального центру. При цьому, кількість цих 122 літаків не враховує знищені або пошкоджені літаки в ніч проти 30 серпня 2023, а також літак, що був знищений у 2022 році під Рязанню.

Разом із тим, каже Романенко, ще 10 Іл-76 є в Росгвардії, 2-3 літаки у Прикордонної служби РФ, 6-7 у МНС РФ, а також ще декілька серед цивільної авіації.

– Але все це інші відомства і вони можуть їх використовувати в аварійних ситуаціях, коли це щось нагальне. Загалом, (Росія має, – Ред.) досить велику кількість літаків. І найгірше те, що з цих 122 літаків (йдеться про запаси ПКС РФ, – Ред.), близько 20 – сучасні. Не просто сучасні, а надсучасні, бо вони їх випустили десь з 2017 року, – каже авіаційний експерт.

Загалом, каже експерт, Росії вдалось налагодити серійне виробництво до п’яти важких військово-транспортних літаків Іл-76 на рік. Всі вони, за словами Романенка, протягом останніх років йдуть до складу ПКС Росії.

Всього, з моменту початку запуску виробництва зазначених літаків в Радянському Союзі, з 1971 року було випущено близько 950 літаків. Водночас близько 100 літаків пішло на експорт, каже Романенко. Водночас близько 40% цих літаків, які має Росія в резервах, не експлуатується. Інша частина залишалась в колишніх країнах СРСР, зокрема і в Україні.

Іл-76 у війні Росії з Україною

За словами експерта, Росія використовує Іл-76, в основному, для швидкого перекидання живої сили чи техніки на великі дистанції. Зокрема, літаки були помічені при перельотах з Дагестану, Далекого Сходу, а також при перекиданні сил до Білорусі та тимчасово окупованого Криму.

Разом із тим, Романенко каже, що в російсько-українській війні Росія жодного разу не використовувала Іл-76 для десантування військових чи бронетехніки.

Експерт каже, що літак стане занадто легкою ціллю для українських Повітряних сил ЗСУ, якщо підлетить до кордонів України.

– Він дуже вразливий… Не маневровий, важкий, – каже Романенко.

Крім того, близько 50 літаків Іл-76 залишились в Україні після розпаду Радянського Союзу. Втім, каже експерт, з часів незалежності України ці літаки “стояли під парканами”.

– Якщо подивитись на Google Earth, то купа їх стоїть в Миколаєві та Мелітополі, де їх стояло штук 7-8. Загалом, після початку війни вони були розтикані по всіх аеродромах. Дуже багато цих літаків було виведено з експлуатації, бо будова (літака, – Ред.) російська, вони теж російські, – каже він.

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