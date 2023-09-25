США запровадили санкції щодо низки компаній за експорт деталей для російських БпЛА
Президент США Джо Байден запровадив торговельні обмеження проти 11 китайських і п’яти російських компаній за постачання компонентів для виробництва безпілотників, які РФ використовує у війні проти України.
Як повідомляє The Guardian, Міністерство торгівлі, що здійснює нагляд за експортною політикою, додало до торгового чорного списку 28 фірм, зокрема низку фінських і німецьких компаній. Обмеження ускладнять їм передавання технологій від американських постачальників.
Дев’ять із цих компаній, зокрема китайська Asia Pacific Links Ltd та російська SMT-iLogic, начебто брали участь у схемі постачання деталей для безпілотників раніше внесеному до чорного списку Центру спеціальних технологій. Зазначений Центр постачав компоненти Головному розвідувальному управлінню Генштабу Російської Федерації.
– Ми без вагань вживатимемо швидких і рішучих заходів щодо тих, хто продовжує намагатися постачати й підтримувати незаконну й аморальну війну Путіна в Україні, – заявив Алан Естевес, керівник відділу експортного контролю Міністерства торгівлі США.
Нагадаємо, попри санкції Заходу, Росія збільшила обсяги виробництва ракет і навіть перевищила довоєнний рівень. Усі необхідні для виробництва компоненти агресор отримує через Вірменію і Туреччину.
19 вересня Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій проти міжнародної мережі, що допомагає Ірану виготовляти безпілотники.
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Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк