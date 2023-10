Чи входить Ізраїль до НАТО та які має відносини з блоком

Зранку 7 жовтня із сектору Гази завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Повідомлялося про 5 тис. випущених ракет. ЦАХАЛ заявив, що терористи з Гази проникли у міста на півдні Ізраїлю. Є дані про загиблих і поранених.

Прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни. Він наголосив, що це не ескалація і ХАМАС оголосив Ізраїлю війну.

У НАТО засудили терористичні атаки ХАМАСу проти Ізраїлю.

Речник військово-політичного союзу Ділан Вайт у соцмережі X (колишній Twitter) написав, що тероризм є фундаментальною загрозою для вільних суспільств, тож Ізраїль має право захищати себе.

We strongly condemn today’s terrorist attacks by Hamas against NATO partner #Israel. Our thoughts are with the victims and all those affected. Terrorism is a fundamental threat to free societies, and Israel has the right to defend itself.

— Dylan White (@NATOpress) October 7, 2023