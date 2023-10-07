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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Чи входить Ізраїль до НАТО та які має відносини з блоком

Ізраїль
Фото: Unsplash

Зранку 7 жовтня із сектору Гази завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Повідомлялося про 5 тис. випущених ракет. ЦАХАЛ заявив, що терористи з Гази проникли у міста на півдні Ізраїлю. Є дані про загиблих і поранених.

Прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни. Він наголосив, що це не ескалація і ХАМАС оголосив Ізраїлю війну.

У НАТО засудили терористичні атаки ХАМАСу проти Ізраїлю.

Зараз дивляться

Речник військово-політичного союзу Ділан Вайт у соцмережі X (колишній Twitter) написав, що тероризм є фундаментальною загрозою для вільних суспільств, тож Ізраїль має право захищати себе.

Чи входить Ізраїль до НАТО?

Нині членами Організації Північноатлантичного договору є 31 держава. Ізраїль не є членом НАТО.

Водночас, у НАТО діють розгалужені системи партнерств. Серед них – Ініціатива Середземноморський діалог, до якої входять сім країн, зокрема й Ізраїль. Метою цієї співпраці є покращення взаєморозуміння між країнами регіону, безпека та стабільність тощо.

Протягом останніх десятиліть Ізраїль підтримує відносини зі США і вважається найстійкішим партнером Вашингтона на Близькому Сході. Також США надає допомогу Ізраїлю.

Вона викладена у десятирічних угодах. В останній такій є зобов’язання Вашингтона надати військову допомогу на $38 млрд у період із 2019-го до 2028 року.

Що відомо про атаку ХАМАСу на Ізраїль

На світанку 7 жовтня в Ізраїлі прогриміли вибухи. Палестинський рух ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю та завдав ракетного удару з боку сектору Гази.

Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції Залізні мечі у секторі Гази та масштабну мобілізацію.

У відповідь на атаку ХАМАСу ізраїльські винищувачі завдали авіаударів та зруйнували будівлю “внутрішньої служби безпеки” у секторі Гази.

Відомо про десятки вбитих та сотні поранених. Влада Ізраїлю уточнює заяви ХАМАСу щодо взятих у полон заручників з Ізраїлю.

Ізраїль, НАТО, США
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