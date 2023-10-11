Умєров обговорив із главою Міноборони Бельгії надання Україні F-16

Глава міністерства оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з очільницею Міноборони Бельгії Людивін Дедондер, під час чого зачепив тему поставок літаків F-16 українським пілотам.

Про це 10 жовтня він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

– Продуктивний телефонний дзвінок з моєю колегою Людивін Дедондер — Міністром оборони Бельгії. Обговорили надання Україні літаків F-16 та тренування наших пілотів, – повідомив він.

Також очільник Міноборони України додав, що бельгійська та українська сторони “синхронізували позиції” перед майбутньою зустріччю у форматі Рамштайн та радою Україна-НАТО.

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Перед цим Рустем Умєров провів телефонну розмову з нідерландською колегою Кайсою Оллонгрен. Міністри обговорили, зокрема, постачання систем протиповітряної оборони для України.

Раніше очільниця уряду Данії заявила, що офіційний Копенгаген працює над тим, щоб розширити коаліцію країн, які поставлятимуть Україні винищувачі F-16.

Нагадаємо, інформація про те, що Бельгія може приєднатись до коаліції країн, що надаватимуть Україні винищувачі F-16, з’явилась у вересні.

Перед цим лише повідомлялось, що Бельгія може надати свої винищувачі F-16 для навчання пілотів ЗСУ.

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