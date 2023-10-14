Блінкен попередив, що Азербайджан може вторгнутися до Вірменії “в найближчі тижні” – Politico

Державний секретар США Ентоні Блінкен попереджав невелику групу американських законодавців, що Азербайджан розглядає можливість вторгнення до Вірменії.

Про це інформує видання Politico з посиланням на двох людей, обізнаних із перебігом розмови, яка відбулася минулого тижня.

Про що попередив Блінкен

Зараз дивляться

Заява держсекретаря США пролунала під час телефонної розмови із законодавцями 3 жовтня.

За даними джерел, Блінкен наголосив, що “Держдеп бачить можливість того, що Азербайджан вторгнеться на південь Вірменії в найближчі тижні”. Відомство відстежує цю ситуацію.

Водночас Блінкен висловив упевненість у наявних дипломатичних переговорах між Вірменією та Азербайджаном.

Під час цієї розмови були, зокрема присутні законодавці-демократи: Ненсі Пелосі, Анна Ешу та Френк Паллон.

Заява держсекретаря демонструє глибоке занепокоєння Вашингтону через операції Азербайджану в Нагірному Карабасі та можливе поширення конфлікту.

Адже Карабах – це не єдина територіальна суперечка між Азербайджаном і Вірменією. Ільхам Алієв закликав офіційний Єреван відкрити транзитний коридор між Азербайджаном та ексклавом Нахічевань. Це автономія, яка входить до складу Азербайджану, проте повністю відділена від нього територією Вірменії.

У Баку пропонували маршрут, який пройде через Сюнікську область Вірменії (історичний регіон Зангезур) та дозволить оминути Іран. Алієв тоді наголосив, що “ми реалізовуватимемо Зангезурський коридор, хоче цього Вірменія чи ні”. Президент Азербайджану також пригрозив вирішити питання “силовим шляхом”.

У Вірменії відповіли, що сприймають ці заяви як територіальні претензії.

У Держдепартаменті США відмовилися офіційно коментувати інформацію про загрозу вторгнення Азербайджану, однак наголосили на підтримці “суверенітету та територіальної цілісності Вірменії”, а також вирішенні конфлікту за допомогою “прямих переговорів”.

Водночас після ймовірної розмови з Блінкеном член Палати представників США Френк Паллон публічно заявив, що стурбований можливістю вторгнення Азербайджану до Вірменії найближчим часом.

– Алієв просувається до своєї мети із захоплення південної Вірменії, – написав Паллон у соцмережі Х (колишній Twitter).

Він припустив, що Азербайджан розглядає такий сценарій після того, “як зіткнувся з незначними наслідками” бойових дій у Карабаху.

Aliyev is moving forward with his objective to take Southern Armenia. There’s no doubt that his regime is emboldened after facing little consequences for the invasion of Artsakh. I’ve urged @StateDept to take concrete action against Azerbaijan, including sanctions. https://t.co/liKmG786dg — Rep. Frank Pallone (@FrankPallone) October 11, 2023

Днями радник президента Азербайджану із питань зовнішньої політики Хікмет Гаджієв заперечував наявність будь-яких претензій на територію Вірменії. В одному з інтерв’ю він заявив, що ризик конфлікту невеликий, оскільки “останні два тижні були найспокійнішими тижнями в історії вірмено-азербайджанських відносин”.

Гаджієв додав, що “Азербайджан відновив те, що юридично, історично та морально було нашим”. Він запевнив, що країна не має наміру де-юре вторгатися на вірменські території.

Про що ще йшлося під час розмови з Блінкеном

Американські законодавці під час розмови з Блінкеном наполягали на застосуванні Держдепом можливих заходів проти президента Азербайджану Ільхама Алієва у відповідь на події в Карабаху у вересні.

Блінкен у відповідь повідомив, що Держдепартамент США шукає можливості притягнути Азербайджан до відповідальності. Відомство, зокрема, не збирається пролонгувати давню угоду, яка дозволяє Вашингтону надавати Баку військову допомогу.

Закон США Про підтримку свободи, ухвалений у 1992 році, забороняє США надавати військову допомогу Азербайджану у світлі його територіальних суперечок з Вірменією.

Однак, починаючи з 2002 року, США застосовували поправку, яка дозволяла обходити положення закону. Термін дії цієї норми завершився в червні, та вона не була продовжена.

Що відомо про бойові дії в Карабаху

19 вересня Азербайджан оголосив про “початок антитерористичних заходів” у Нагірному Карабаху. До регіону зайшли азербайджанські війська, відбувалися бої.

Уряд Вірменії вирішив не втручатися та не розпочинати військові дії з Азербайджаном через ситуацію в Карабаху. Це спровокувало протести та сутички в Єревані.

За даними Politico, військові дії спонукали понад 100 тис. етнічних вірмен, які проживали в Нагірному Карабаху, виїхати з регіону.

Так звана влада невизнаної республіки Арцах (Нагірний Карабах) підписала указ про розпуск усіх держустанов і припинення її існування з 1 січня 2024 року.

А президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив, що його країна відновила суверенітет після операції в Карабаху.

Джерело : Politico

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.