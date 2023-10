Блінкен попередив, що Азербайджан може вторгнутися до Вірменії “в найближчі тижні” – Politico

Державний секретар США Ентоні Блінкен попереджав невелику групу американських законодавців, що Азербайджан розглядає можливість вторгнення до Вірменії.

Про це інформує видання Politico з посиланням на двох людей, обізнаних із перебігом розмови, яка відбулася минулого тижня.

Про що попередив Блінкен

Заява держсекретаря США пролунала під час телефонної розмови із законодавцями 3 жовтня.

Водночас Блінкен висловив упевненість у наявних дипломатичних переговорах між Вірменією та Азербайджаном.

Під час цієї розмови були, зокрема присутні законодавці-демократи: Ненсі Пелосі, Анна Ешу та Френк Паллон.

Заява держсекретаря демонструє глибоке занепокоєння Вашингтону через операції Азербайджану в Нагірному Карабасі та можливе поширення конфлікту.

Адже Карабах – це не єдина територіальна суперечка між Азербайджаном і Вірменією. Ільхам Алієв закликав офіційний Єреван відкрити транзитний коридор між Азербайджаном та ексклавом Нахічевань. Це автономія, яка входить до складу Азербайджану, проте повністю відділена від нього територією Вірменії.

У Баку пропонували маршрут, який пройде через Сюнікську область Вірменії (історичний регіон Зангезур) та дозволить оминути Іран. Алієв тоді наголосив, що “ми реалізовуватимемо Зангезурський коридор, хоче цього Вірменія чи ні”. Президент Азербайджану також пригрозив вирішити питання “силовим шляхом”.

У Вірменії відповіли, що сприймають ці заяви як територіальні претензії.

У Держдепартаменті США відмовилися офіційно коментувати інформацію про загрозу вторгнення Азербайджану, однак наголосили на підтримці “суверенітету та територіальної цілісності Вірменії”, а також вирішенні конфлікту за допомогою “прямих переговорів”.

Водночас після ймовірної розмови з Блінкеном член Палати представників США Френк Паллон публічно заявив, що стурбований можливістю вторгнення Азербайджану до Вірменії найближчим часом.

– Алієв просувається до своєї мети із захоплення південної Вірменії, – написав Паллон у соцмережі Х (колишній Twitter).

Він припустив, що Азербайджан розглядає такий сценарій після того, “як зіткнувся з незначними наслідками” бойових дій у Карабаху.

Aliyev is moving forward with his objective to take Southern Armenia. There’s no doubt that his regime is emboldened after facing little consequences for the invasion of Artsakh. I’ve urged @StateDept to take concrete action against Azerbaijan, including sanctions. https://t.co/liKmG786dg

— Rep. Frank Pallone (@FrankPallone) October 11, 2023