Вирізав серце козулі і подарував Берлусконі: італійський політик згадав про полювання з Путіним

Президент Росії Володимир Путін, відпочиваючи в минулому на дачі в РФ, застрелив двох козуль, вирізав серця тварин, і пропонував колишньому італійському прем’єру Сільвіо Берлусконі з’їсти вбиту здобич.

Про це великій італійській газеті Corriere della Sera розповів колишній член Сенату Італії Фабріціо Чіччітто, який представляв у верхній палаті італійського парламенту партію Берлусконі Вперед, Італія.

Полювання Путіна і Берлусконі

Як пише газета, колишній італійський прем’єр Італії Сільвіо Берлусконі, який помер у червні 2023 року, до кінця залишався на боці Володимира Путіна, засвідчуючи про 20-річні стосунки, які так і не зіпсувалися.

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Однак, як розповідає Чіччітто, був момент, коли Берлусконі засумнівався в Путіні.

За словами італійського екс-сенатора, це сталося під час спільного відпочинку на дачі в РФ 2013 року. Тоді “Володимир показав мені в собі жорстоку натуру, яку я не міг уявити в такій добрій і раціональній людині”, – наводить слова Берлусконі його однопартієць, які екс-прем’єр Італії говорив своєму прессекретареві Паоло Бонаюті та самому Чіччітто.

– Путін сказав мені: “Сільвіо, давай сходимо на полювання”. Я подумав: “Полювання? Я ніколи не торкався гвинтівки”. Але він наполягав, і я пішов із ним. Коли ми приїхали в ліс, він дав мені гвинтівку. Мені стало тривожно. Коли ми йшли по снігу, він побачив двох косуль і показав мені, щоб я прицілився в одну з них: “Це твоя. Стріляй”. Я дав йому зрозуміти, що мене і мертвим не застануть за стріляниною. Тоді він вистрілив в обох і вбив їх. Він подивився на мене із задоволенням: “Сьогодні я запропоную тобі незвичайну їжу”, – розповідає Чіччітто.

Після цього кремлівський ватажок пішов до тварин, тримаючи в руках ніж.

– Він четвертував звіра і вирізав у нього серце. Потім він попросив людину з супроводу подати йому дерев’яну тацю, передав її мені і поклав на неї шматок м’яса, що стікав кров’ю: “Це буде незвичайна їжа”. Мене охопив шок. Я сховався за деревом, і мене вирвало, – наводить слова Берлусконі Чіччітто.

Путін і Берлусконі: психологічна гомосексуальність

Як розповідає Чіччітто, у нього були приводи вважати, що між Берлусконі і Путіним існував “зв’язок психологічної гомосексуальності”.

– Вони захоплювалися одне одним, і їхні стосунки були абсолютно рівними. Путін вважав цього італійського підприємця, який контролював телебачення і зумів пробитися в політику, геніальним. Зі свого боку Берлусконі вважав його прагматиком, здатним керувати такою країною, як Росія, і з яким можна було робити разом багато чого: від бізнесу до жінок, – розповідає політик.

Крім того, колишній італійський сенатор каже, що президент РФ “першим зрозумів, що через Інтернет можна проводити політику і проникати в систему ліберальних демократій, яку він зневажає, і маніпулювати нею”.

Таким чином, через Інтернет глава Кремля підтримував Brexit, сепаратистський референдум Каталонії, а також передвиборчу кампанію Дональда Трампа.

– Він завжди прагнув дестабілізувати Захід. Але Берлусконі замовчував це, – розповідає Чіччітто.

Нагадаємо, стосунки Путіна і Берлусконі справді були близькими, і з відкритих джерел відомо, що два національні лідери не раз проводили час у неформальній обстановці.

Сам Берлусконі, ще за життя, кажучи про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, висловлював осуд, однак визнавав, що за кілька місяців після великої війни відновив стосунки з російським президентом.

Володимир Путін співчував, коли колишній італійський прем’єр помер у 2023 році.

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