Скільки людей живе на Землі у 2025 році: актуальні дані

У 2025 році населення Землі продовжує зростати, хоча темпи приросту поступово сповільнюються.

Яка кількість населення Землі у 2025 році та яка була у попередні роки — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки людей проживає на Землі у 2025 році

Згідно з оцінками Бюро перепису населення США, станом на 1 січня 2025 року кількість людей на планеті становила приблизно 8,09 мільярда осіб. Порівняно з 2024 роком це на понад 71 мільйон більше.

Зараз дивляться

За даними порталу Population TODAY, станом на кінець квітня 2025 року населення світу становило 8,219 мільярда осіб. Це свідчить про щоденний приріст населення приблизно на 121 тисячу осіб.

Хоча загальна кількість населення Землі зростає, темпи приросту знижуються. Так, у 2024 році приріст становив 0,9%, що є дещо меншим порівняно з попередніми роками. Це пов’язано з глобальним зниженням рівня народжуваності та старінням населення в багатьох країнах.

Розподіл населення за континентами:

Європа — орієнтовно 719 мільйонів осіб (9% світового населення).

Азія — орієнтовно 4,85 мільярда осіб, що становить близько 59% світового населення.

Африка — понад 1,54 мільярда осіб (19% світового населення).

Північна Америка — близько 611,8 мільйона осіб (7% світового населення).

Південна Америка — близько 437,3 мільйона осіб (5% світового населення).

Океанія — орієнтовно 45,6 мільйона осіб (менш як 1% світового населення).

За прогнозами ООН, до 2037 року світове населення може досягти 9 мільярдів. Однак очікується, що загальні темпи зростання населення світу сповільняться через зниження народжуваності.

Німецький фонд світового народонаселення (DSW) зазначив, що хоча загальна кількість людей продовжує зростати, однак це зростання стає повільнішим.

Скільки людей проживало на Землі у попередні роки

Кількість населення на Землі за роками постійно змінюється.

2024 рік — кількість населення 8 126 964 296, швидкість зростання 0,853%, загальна чисельність населення — 8 196 270 385;

2023 рік — кількість населення 8 056 505 564, швидкість зростання 0, 865%, загальна чисельність населення — 8 126 212 383;

2022 рік — кількість населення 7 986 308 820, швидкість зростання 0,864%, загальна чисельність населення — 8 055 272 576;

2021 рік — кількість населення 7 920 831 824, швидкість зростання 0,797%, загальна чисельність населення — 7 983 949 113;

2020 рік — кількість населення 7 851 414 621, швидкість зростання 0, 898%, загальна чисельність населення — 7 921 906 081;

2019 рік — кількість населення 7 771 172 776, швидкість зростання 1,023%, загальна чисельність населення — 7 850 668 421;

2018 рік — кількість населення 7 688 632 785, швидкість зростання 1,063%, загальна чисельність населення — 7 770 388 334;

2017 рік — кількість населення 7 602 603 123, швидкість зростання 1,121%, загальна чисельність населення — 7 687 818 288;

2016 рік — кількість населення 7 514 505 928, швидкість зростання 1,162%, загальна чисельність населення — 7 601 790 506;

2015 рік — кількість населення 7 426 477 815, швидкість зростання 1,174%, загальна чисельність населення — 7 513 656 151.

Де найбільше населення

Найбільші країни світу за чисельністю населення:

Індія — 1 461 625 546;

Китайська Республіка — 1 416 661 967;

США — 346 962 959;

Індонезія — 285 338 442;

Пакистан — 254 511 858;

Нігерія — 236 668 684;

Бразилія — 212 677 100;

Бангладеш — 175 313 227;

Ефіопія — 134 868 000.

Через повномасштабне вторгнення не відомо, скільки людей наразі проживає в Україні, адже перепис населення не проводився.

За даними ООН, до повномасштабного вторгнення населення становило близько 40 млн людей, а з початку війни скоротилося на 10 млн.

Worldometer повідомляє, що кількість людей в Україні — 38,4 млн, а за даними World Population Review — 37,8 млн.

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