Держдеп про переговори з Україною та РФ: Не збираємося літати світом як посередники

У Державному департаменті США розтлумачили, як зміниться позиція Сполучених Штатів у переговорному процесі між Україною та РФ.

Позицію журналістам озвучила речниця Держдепу Теммі Брюс.

Як зміниться позиція США під час переговорів: відповідь Держдепу

Теммі Брюс наголошує: державний секретар США Марко Рубіо у своїй заяві 30 квітня, яку вона ж і озвучувала, чітко дав зрозуміти, що стиль США у переговорному процесі зміниться.

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Зокрема, Марко Рубіо анонсував відхід від посередницької ролі США, якщо не надійдуть конкретні пропозиції від Москви та Києва щодо припинення війни в Україні.

– Ми, безумовно, все ще віддані ідеї (припинення війни, – Ред.), допомагатимемо та робитимемо все можливе. Але ми не збираємося зриватися й летіти на інший кінець світу заради посередництва під час зустрічей. Зараз настав час, коли двом сторонам потрібно розробити та представити конкретні бачення, як має завершитися війна. Це залежатиме від них, – зазначила речниця Держдепу.

Також, уточнила Теммі Брюс, США не скасовують жодних санкцій, які наразі діють.

Водночас додала, що президент Дональд Трамп прагне, щоб кожна дія Сполучених Штатів була дипломатичною.

І держсекретар Марко Рубіо поділяє позицію очільника Сполучених Штатів, що дипломатія потребує розмов віч-на-віч, обговорень та пошуку спільної мови.

Тож, на її переконання, не слід розглядати укладену напередодні угоду про надра з Україною як сигнал Росії чи телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним як зовсім інший сигнал.

– Дональд Трамп дуже чітко дав зрозуміти свою місію, і саме через таку призму її слід розглядати, – зазначила Теммі Брюс.

Нагадаємо, що вчорашнє підписання угоди про надра між Україною та США держсекретар Марко Рубіо назвав “кроком до припинення війни”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 164-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: U. S. Department of State

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