Держдеп про переговори з Україною та РФ: Не збираємося літати світом як посередники
У Державному департаменті США розтлумачили, як зміниться позиція Сполучених Штатів у переговорному процесі між Україною та РФ.
Позицію журналістам озвучила речниця Держдепу Теммі Брюс.
Як зміниться позиція США під час переговорів: відповідь Держдепу
Теммі Брюс наголошує: державний секретар США Марко Рубіо у своїй заяві 30 квітня, яку вона ж і озвучувала, чітко дав зрозуміти, що стиль США у переговорному процесі зміниться.
Зокрема, Марко Рубіо анонсував відхід від посередницької ролі США, якщо не надійдуть конкретні пропозиції від Москви та Києва щодо припинення війни в Україні.
– Ми, безумовно, все ще віддані ідеї (припинення війни, – Ред.), допомагатимемо та робитимемо все можливе. Але ми не збираємося зриватися й летіти на інший кінець світу заради посередництва під час зустрічей.
Зараз настав час, коли двом сторонам потрібно розробити та представити конкретні бачення, як має завершитися війна. Це залежатиме від них, – зазначила речниця Держдепу.
Також, уточнила Теммі Брюс, США не скасовують жодних санкцій, які наразі діють.
Водночас додала, що президент Дональд Трамп прагне, щоб кожна дія Сполучених Штатів була дипломатичною.
І держсекретар Марко Рубіо поділяє позицію очільника Сполучених Штатів, що дипломатія потребує розмов віч-на-віч, обговорень та пошуку спільної мови.
Тож, на її переконання, не слід розглядати укладену напередодні угоду про надра з Україною як сигнал Росії чи телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним як зовсім інший сигнал.
– Дональд Трамп дуже чітко дав зрозуміти свою місію, і саме через таку призму її слід розглядати, – зазначила Теммі Брюс.
Нагадаємо, що вчорашнє підписання угоди про надра між Україною та США держсекретар Марко Рубіо назвав “кроком до припинення війни”.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 164-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: U. S. Department of State