Путін хоче не миру, а Україну: Майк Пенс розкритикував політику Білого дому

Кремлівський диктатор Володимир Путін не хоче миру – йому потрібна вся Україна.

Про це інтерв’ю Кейтлін Коллінз із CNN заявив колишній віцепрезидент США Майк Пенс.

“Путін не хоче миру, він хоче Україну”

Майк Пенс не підтримує віру Трампа у слова Путіна, що той начебто хоче миру з Україною.

Зараз дивляться

– Якщо останні три роки нас чогось і навчили, так це того, що Володимир Путін не хоче миру, він хоче Україну. І той факт, що ми вже майже два місяці дотримуємося угоди про припинення вогню, на яку погодилася Україна, а Росія продовжує зволікати і давати відмовки, підтверджує цю тезу, – сказав Пенс.

Колишній віцепрезидент США вважає, що Путін розуміє лише силу. Саме тому Сполучені Штати повинні й надалі надавати Україні військову допомогу.

– Якщо Сполучені Штати збираються продовжувати лідирувати у вільному світі, то повинні надавати Україні військову підтримку, необхідну для відбиття російського вторгнення і досягнення справедливого і тривалого миру, – сказав Майк Пенс.

За його словами, вагання в підтримці України, які адміністрація Білого дому демонструвала протягом останніх місяців, лише надали впевненості Росії.

– Я вважаю, що невпевнена підтримка, яку адміністрація виявляла протягом останніх кількох місяців, лише підбадьорила Росію, – наголосив Пенс.

Путін загрожуватиме Європі

Майк Пенс вважає, якщо Путін досягне успіху в Україні, то Росія вдереться на територію країни – члена НАТО.

– Це стосується не лише України. Я дійсно вірю, що якщо Володимир Путін захопить Україну, то це лише питання часу, коли він перетне кордон, де наші чоловіки і жінки в уніформі будуть змушені битися з ним… Я дотримуюся старої доктрини Рейгана, що якщо ви готові боротися з нашими ворогами на своїй землі, ми дамо вам засоби для боротьби з ними там, щоб нам не довелося боротися з ними, – сказав Пенс.

Кремлівський диктатор Володимир Путін продовжує наполягати на повній окупації тимчасово захоплених територій України та розглядає це як частину будь-якої угоди про припинення війни.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.