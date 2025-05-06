Угода про копалини створить для Трампа додаткові важелі впливу на РФ – Бессент

Американський президент Дональд Трамп хоче, щоб угода з Україною про видобуток корисних копалин стала важелем тиску на Росію на мирних переговорах.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Угода про копалини

– І це була ідея президента Трампа. Як ви знаєте, він любить вести переговори. Він любить мати для себе перевагу в переговорах. Партнерство з інвестицій в Україну — економічне партнерство — було його ідеєю, і воно виконає кілька завдань. По-перше, створить для нього (Трампа) додаткові важелі впливу на російське керівництво, коли настане час переговорів. Тож ідея полягала в тому, щоб почати з України, підписати угоду, яка покаже, що між США та українським народом немає жодних розбіжностей. Це мало стати сигналом для українського народу, що США й досі з ними, – сказав Скотт Бессент під час свого виступу на Глобальній конференції Інституту Мілкена в Лос-Анджелесі.

Зараз дивляться

30 квітня Бессент підписав угоду з міністеркою економіки України Юлією Свириденко, заснувавши спільний фонд 50/50, який буде наповнюватися доходами від нових ліцензій на нафтові, газові та мінеральні проєкти на українській землі.

За словами Трампа, гроші, отримані від видобутку, можуть покрити принаймні частину тієї допомоги, яку США надіслали Україні за час повномасштабної війни.

Відомо, що Бессент був в Україні у лютому і сподівався підписати угоду про копалини з президентом Володимиром Зеленським, але безрезультатно.

Потім Зеленський був готовий підписати угоду, коли приїхав до Вашингтона 28 лютого, щоб поговорити з Трампом. Та в Овальному кабінеті сталася суперечка і Зеленський полишив Білий дім.

– Іноді після вибуху ви отримуєте кращу угоду. Те, що мали підписати того дня, насправді було лише меморандумом про взаєморозуміння на чотирьох сторінках. Ми в Міністерстві фінансів вирішили перетворити цей вибух на можливість, і я доручив своїй команді відразу перейти до написання повної угоди, яка складається з шести різних угод [на сотнях сторінок] – сказав Скотт Бессент.

Він також зауважив, що підписанню цієї угоди про корисні копалини сприяла зустріч Трампа і Зеленського віч-на-віч напередодні похорону Папи Римського Франциска 26 квітня.

Білий дім заявив, що угода з видобутку корисних копалин слугуватиме гарантією безпеки.

Раніше міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, що завдяки угоді про корисні копалини з’явиться можливість залучати більше інвестицій в українську економіку. Це допоможе отримати інвесторів і канали збуту продукції.

Джерело : New York Post

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