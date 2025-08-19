Укр Рус
Найбільші виплати до Дня Незалежності у 2025 році: хто отримає 3 100 грн
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.

У Білому домі підтвердили готовність Путіна до зустрічі із Зеленським

хто поїде з Путіним на зустріч до Трампа
Фото: Факти ICTV

Російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом пообіцяв провести особисту зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу.

Путін готовий до зустрічі із Зеленським: що відомо

Леввіт підтвердила інформацію та додала, що підготовка переговорів вже стартувала.

За її словами, Трамп обговорив цю тему з Путіним та Зеленським. Обидва лідери висловили готовність зустрітися.

Команда з національної безпеки США координує організацію майбутньої зустрічі.

Нагадаємо, Дональд Трамп відхилив пропозицію Володимира Путіна провести зустріч із Володимиром Зеленським у Москві.

У ЗМІ ширилася інформація щодо бажання Путіна провести переговори особисто із Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський також не підтримав ідею щодо зустрічі на території Росії.

Наразі точну локацію проведення переговорів ще не визначали.

У ЦПД наголосили, що Росії не можна дозволяти затягувати час у тристоронніх переговорах Зеленського, Путіна та Трампа.

Керівник центру Андрій Коваленко зауважив, що вся інформаційна та дипломатична стратегія Кремля будувалася навколо ідеї досягнення домовленостей зі США без залучення України.

Дональд Трамп

