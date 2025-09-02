Макрон завтра зустрінеться із Зеленським у Парижі: що відомо
Президент Франції Еммануель Макрон увечері 3 вересня у Парижі проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомив радник президента Франції Емманюель Бонн, передає Укрінформ.
Зеленський зустрінеться з Макроном: що відомо
Переговори відбудуться напередодні засідання коаліції рішучих, яке заплановане 4 вересня у Парижі.
За словами радника, Макрон планує підтвердити, що Франція залишається відданою своїм зобов’язанням і готова надати Україні гарантії безпеки.
Бонн наголосив, що роль французького президента є ключовою в роботі коаліції партнерів.
– Ви пам’ятаєте, що у 2024 році Президент відповів на питання про можливість розгортання гарантій безпеки для України, які були сприйняті по-різному. Через півтора року вже 30 країн працюють над гарантіями безпеки, і ми робимо це в повній гармонії з усіма нашими європейськими партнерами, а також з американськими союзниками, – сказав радник.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон разом з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером головуватимуть на зустрічі Коаліції рішучих, яка відбудеться в Єлисейському палаці у четвер, 4 вересня.
Глави держав і урядів обговорять роботу над гарантіями безпеки для України, яка була в центрі уваги останніми тижнями.