Президент Франції Еммануель Макрон увечері 3 вересня у Парижі проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив радник президента Франції Емманюель Бонн, передає Укрінформ.

Зеленський зустрінеться з Макроном: що відомо

Переговори відбудуться напередодні засідання коаліції рішучих, яке заплановане 4 вересня у Парижі.

Зараз дивляться

За словами радника, Макрон планує підтвердити, що Франція залишається відданою своїм зобов’язанням і готова надати Україні гарантії безпеки.

Бонн наголосив, що роль французького президента є ключовою в роботі коаліції партнерів.

– Ви пам’ятаєте, що у 2024 році Президент відповів на питання про можливість розгортання гарантій безпеки для України, які були сприйняті по-різному. Через півтора року вже 30 країн працюють над гарантіями безпеки, і ми робимо це в повній гармонії з усіма нашими європейськими партнерами, а також з американськими союзниками, – сказав радник.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон разом з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером головуватимуть на зустрічі Коаліції рішучих, яка відбудеться в Єлисейському палаці у четвер, 4 вересня.

Глави держав і урядів обговорять роботу над гарантіями безпеки для України, яка була в центрі уваги останніми тижнями.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.