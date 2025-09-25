Китайські експерти з дронів летіли до Росії для проведення технічних розробок військових безпілотників на державному заводі озброєнь, який перебуває під західними санкціями. Про це повідомляє Reuters з посиланням на документи та двох європейських посадовців безпеки.

Масштаби співпраці

Китайські експерти відвідували виробника озброєнь IEMZ Kupol понад десять разів з другого кварталу минулого року. За цей час Kupol також отримав постачання китайських ударних та розвідувальних дронів через російського посередника.

Зараз дивляться

Документи, включаючи бізнес-рахунки та банківські виписки, показали, що Kupol отримав понад десяток одноразових ударних дронів виробництва китайської компанії Sichuan AEE. Дрони постачала російська оборонна компанія TSK Vektor, яка перебуває під санкціями США та ЄС.

Випробування на полігонах

Документи Kupol описують льотні випробування дронів A60, A100 та A200 на військовому полігоні Чебаркул у Челябінській області в останньому кварталі 2024 року. Група китайських експертів відвідала об’єкти Kupol у місті Іжевськ для складання дронів та навчання персоналу їх використанню.

Авіаквитки показали, що китайські експерти мали вилетіти з Челябінська наступного дня після випробувань. Згодом AEE виставила рахунок TSK Vektor на понад 5 мільйонів юанів за кілька дронів A200 з протиперешкодним обладнанням.

Заперечення Китаю

МЗС Китаю заявило, що не знає про таку співпрацю. “Китай завжди підтримував об’єктивну та справедливу позицію щодо української кризи, ніколи не надавав смертоносну зброю жодній стороні конфлікту та суворо контролював товари подвійного призначення, включаючи експорт дронів”, – йдеться у заяві.

Кремль, російське міністерство оборони та IEMZ Kupol не відповіли на запити про коментар.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.