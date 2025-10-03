ЗМІ повідомляють про атаку дронів на російський нафтопереробний завод Орскнефтеоргсинтез за 1, 4 тис. км від кордону України.

Атаку підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Атака на НПЗ Орскнефтеоргсинтез в Орську: що відомо

На відео, якими рясніють Telegram-канали, видно дим, а також чути вибухи.

Повідомляється, що на заводі нібито почалася евакуація.

— НПЗ в російському Орську під атакою, – написав Коваленко.

Що відомо про НПЗ Орскнефтеоргсинтез

Нафтопереробний завод Орскнефтеоргсинтез розташований у місті Орськ Оренбурзької області Росії.

Це один із найбільших промислових об’єктів регіону та важливий елемент російської нафтопереробної галузі.

Підприємство входить до структури ПАТ Фортум (раніше ОНАКО), але згодом було інтегроване у систему Антипінського НПЗ.

Цей завод займається переробкою нафти й виробництвом широкого спектра нафтопродуктів, зокрема бензину, дизельного пального, мазуту, авіаційного пального та бітумів.

Проєктна потужність підприємства становить понад 6 млн т нафти на рік.

У різні роки на НПЗ реалізовували програми модернізації, спрямовані на підвищення глибини перероблювання та випуск продукції, яка відповідає екологічним стандартам Євро-5.

Орскнефтеоргсинтез забезпечує паливом не лише Оренбурзьку область, а й сусідні регіони Росії, а також є експортером окремих видів нафтопродуктів.

Це вже другий великий інцидент на російських нафтопереробних заводах з початку жовтня.

Нещодавно у Ярославлі горів Ново-Ярославський нафтопереробний завод.

Місцеві жителі повідомляли про сильну пожежу та стовп густого чорного диму.

Крім того, 2 жовтня вибухи пролунали на хімзаводі Азот у Пермському краї РФ.

Згідно з повідомленням місцевих Telegram-каналів, причиною міг стати вибух холодильної установки в одному з цехів.

