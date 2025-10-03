Дрони атакували НПЗ в Орську – ЦПД
ЗМІ повідомляють про атаку дронів на російський нафтопереробний завод Орскнефтеоргсинтез за 1, 4 тис. км від кордону України.
Атаку підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Атака на НПЗ Орскнефтеоргсинтез в Орську: що відомо
На відео, якими рясніють Telegram-канали, видно дим, а також чути вибухи.
Повідомляється, що на заводі нібито почалася евакуація.
— НПЗ в російському Орську під атакою, – написав Коваленко.
Що відомо про НПЗ Орскнефтеоргсинтез
Нафтопереробний завод Орскнефтеоргсинтез розташований у місті Орськ Оренбурзької області Росії.
Це один із найбільших промислових об’єктів регіону та важливий елемент російської нафтопереробної галузі.
Підприємство входить до структури ПАТ Фортум (раніше ОНАКО), але згодом було інтегроване у систему Антипінського НПЗ.
Цей завод займається переробкою нафти й виробництвом широкого спектра нафтопродуктів, зокрема бензину, дизельного пального, мазуту, авіаційного пального та бітумів.
Проєктна потужність підприємства становить понад 6 млн т нафти на рік.
У різні роки на НПЗ реалізовували програми модернізації, спрямовані на підвищення глибини перероблювання та випуск продукції, яка відповідає екологічним стандартам Євро-5.
Орскнефтеоргсинтез забезпечує паливом не лише Оренбурзьку область, а й сусідні регіони Росії, а також є експортером окремих видів нафтопродуктів.
Це вже другий великий інцидент на російських нафтопереробних заводах з початку жовтня.
Нещодавно у Ярославлі горів Ново-Ярославський нафтопереробний завод.
Місцеві жителі повідомляли про сильну пожежу та стовп густого чорного диму.
Крім того, 2 жовтня вибухи пролунали на хімзаводі Азот у Пермському краї РФ.
Згідно з повідомленням місцевих Telegram-каналів, причиною міг стати вибух холодильної установки в одному з цехів.