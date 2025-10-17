Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Американський лідер зустрів президента України біля входу до Білого дому. Після рукостискання вони зайшли всередину.

Зустріч Зеленського і Трампа: що відомо

Переговори між главами держав заплановані після 20:00 за київським часом.

Вони проходитимуть у неформальній атмосфері за обідом і будуть закриті для представників ЗМІ.

Після завершення зустрічі, о 22:00 за Києвом, Дональд Трамп вирушить до Флориди.

Як повідомляє Суспільне, під час переговорів основними темами стануть передача Україні далекобійних ракет Tomahawk, зміцнення системи протиповітряної оборони та питання енергетичної безпеки.

Також очікується, що сторони можуть торкнутися можливості організації зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним у Будапешті.

Нагадаємо, напередодні відбулася телефонна розмова Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час неї вони домовилися про зустріч у Будапешті, яка має відбутися після переговорів радників – орієнтовно за два тижні.

Після цієї розмови президент США зробив неоднозначну заяву щодо ракет Tomahawk.

Якщо раніше Трамп говорив, що рішення про передачу зброї Україні фактично ухвалено, то вчора він заявив, що у Сполучених Штатів є значні запаси цих ракет, але вони необхідні для самої Америки, і країна не може дозволити собі виснажити власний арсенал.

Чи означає це фактичну відмову у передачі ракет Україні – поки що невідомо.

