Ізраїль та США завдали ударів по будівлі, де мали обирати нового верховного лідера Ірану.

Будівля Асамблеї експертів у Кумі зазнала руйнувань, зараз невідомо, чи є постраждалі.

Про це пишуть The Times of Israel та ynet.

Зараз дивляться

В Ірані атакували будівлю, де мали обирати аятолу

– Американсько-сіоністські злочинці атакували будівлю Асамблеї експертів у Кумі, на південь від Тегерана, – цитує The Times of Israel іранське агентство Tasnim.

Місцеві ЗМІ показали кадри будівлі, яка зазнала серйозних руйнувань унаслідок ударів.

За даними видань, в будівлі, по якій завдано удару, перебували члени ради експертів, яка налічує 88 осіб і відповідає за обрання нового верховного лідера Ірану.

Наразі невідомо, скільки з них було присутньо в момент атаки.

Місто Кім є священним для мусульман-шиїтів, які становлять абсолютну більшість населення Ірану.

Нагадаємо, зранку 3 березня по американському посольстві в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) вдарили два ймовірно іранські дрони.

Атака спричинила незначне пошкодження будівлі, спалахнула пожежа.

Що відомо про операцію Ізраїлю та США в Ірані

Уранці 28 лютого Ізраїль разом зі США розпочали операцію з бомбардування Тегерана.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що для ударів по 500 цілях в Ірані залучила понад 200 винищувачів.

Увечері 28 лютого високопосадовець Ізраїлю повідомив агентству Reuters про загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї та низки іранських посадовців.

У відповідь Тегеран розпочав атаки на Ізраїль, американські військові бази та цивільні об’єкти в державах Перської затоки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.