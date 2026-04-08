Представники США вирушать в Ісламабад для переговорів з Іраном, повідомляє Білий дім.

Венс, Віткофф, Кушнер вирушать в Ісламабад на переговори з Іраном

Команда парламентерів США на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, спецпосланцем президента Стівом Віткоффом, зятем президента Джаредом Кушнером вирушить до Ісламабаду для переговорів з Іраном у суботу, повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

– Я можу оголосити, що президент відправляє переговорну команду на чолі з Венсом, Віткоффом і Кушнером в Ісламабад на переговори у вихідні. Перший раунд переговорів заплановано на ранок суботи за місцевим часом, і ми очікуємо цих зустрічей, – заявила Левітт.

Водночас вона зауважила, що бажання США вести переговори з Іраном безпосередньо залежить від того, чи залишиться відкритою Ормузька протока. Вона зазначила, що спостерігається зростання трафіку через протоку, і додала, що інформація про перекриття цього морського шляху не є достовірною.

Левітт повідомила, що безперебійний рух протокою залишається пріоритетом для Вашингтона.

Крім того, вона зауважила, що в наступні два тижні, зокрема, обговорюватимуть питання того, як США можуть отримати прибуток від цієї протоки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню та готуються до можливих прямих переговорів, які можуть стати основою для довгострокової мирної угоди.

