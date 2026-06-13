Україна та Угорщина офіційно уклали історичну угоду щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті.

Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

Україна та Угорщина уклали угоду щодо прав нацменшин

– Історична угода між Угорщиною та Україною щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади в Закарпатті набула чинності, – заявив Мадяр.

Текст документа наразі не оприлюднений. Однак раніше угорський прем’єр повідомляв, що Україна взяла на себе зобов’язання комплексно врегулювати питання, пов’язані з освітніми, мовними, культурними та політичними правами близько 100 тис. етнічних угорців, які проживають на Закарпатті.

Зараз дивляться

Переговорний процес із цього питання стартував ще за попереднього уряду Віктора Орбана, однак тоді сторони не змогли дійти до остаточної домовленості.

За словами Мадьяра, його уряду вдалося завершити переговори протягом кількох тижнів, не відмовляючись від багаторічних вимог Угорщини щодо захисту прав національних меншин.

– За кілька тижнів нам вдалося вирішити проблему, яку уряд Орбана не зміг вирішити за десять років, – наголосив він.

Мадяр також зазначив, що Україна офіційно внесла свої зобов’язання до плану дій щодо прав меншин, підготовленого в межах процесу вступу до Євросоюзу.

Таким чином виконання обіцянок, наданих угорській меншині, фактично стало також однією з вимог ЄС.

– Це означає, що виконання зобов’язань України також стало очікуванням Європейського Союзу, – зазнаив Мадяр.

Він наголосив, що за виконанням Україною взятих на себе зобов’язань стежитимуть як Європейська комісія, так і Європейська рада.

У разі невиконання Києвом своїх зобов’язань у сфері прав національних меншин подальше просування в переговорному процесі щодо вступу до ЄС може бути заблоковане.

Після досягнення політичної домовленості та офіційного оформлення зобов’язань України Угорщина надала згоду на відкриття першого переговорного кластера в рамках процесу вступу України до Євросоюзу.

Мадяр наголосив, що цей крок є лише початком тривалого шляху до членства в ЄС. Як приклад він навів Чорногорію, яка розпочала переговори про вступ у 2012 році, але досі не стала членом Європейського Союзу.

Нагадаємо, Україна та Угорщина погодили 11 пунктів щодо прав національних меншин в Україні. Домовленості передбачають зміни в освітній сфері, а також розширення мовних, культурних і суспільно-політичних прав представників національних меншин.

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