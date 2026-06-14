Уночі проти 14 червня українські війська завдали низки ударів по важливих об’єктах ворога в Росії та на окупованих нею територіях.

Зокрема, було атаковано завод Азот у Тульській області РФ та нафтовий об’єкт у Ярославській області.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Удар по заводу Азот у Тульській області

За словами Володимира Зеленського, 14 червня українські війська завдали низки ударів по об’єктах ворога в Росії та на окупованих нею територіях.

Зокрема, було уражено завод Азот у Тульській області РФ. Від роботи цього підприємства залежать можливості російської сторони з виробництва вибухових речовин.

Тульська область Росії

Тульська область Росії

Удар по нафтобазі Темп у Рибінську Ярославської області

Також підрозділи СБУ вдарили по нафтовому об’єкту у Ярославській області Росії, який мав значення для формування резервів держави-агресора. Ціль розташована на відстані понад 700 км від державного кордону України.

У Службі безпеки України повідомили, що йдеться про нафтобазу Росрезерву Темп, яка розташована у російському місті Рибінськ.

нафтобаза Темп у Рибінську

нафтобаза Темп у Рибінську

Як зазначили в СБУ, уражений об’єкт є частиною системи державного матеріального резерву Росії.

На нафтобазі зберігаються бензин, дизельне пальне та інші паливно-мастильні матеріали, які використовуються для постачання російських регіонів на північному сході країни.

Крім того, об’єкт відіграє важливу роль у формуванні стратегічних запасів пального для потреб російської армії.

Після атаки українськими безпілотниками на нафтобазі спалахнула масштабна пожежа. Зокрема, зафіксовано щонайменше три великих осередки займання в резервуарному парку, який налічує понад 60 ємностей для зберігання.

Крім того, у шести російських аеропортах було запроваджено обмеження авіаруху.

За словами президента, з вечора 13 травня повітряну тривогу оголошували у 28 регіонах Росії.

Удари також були завдані по об’єктах військової логістики окупаційних сил на тимчасово окупованій території України.

— Україна виконує план далекобійних санкцій проти Росії та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмову Росії завершувати цю війну. Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла. Україні потрібен мир. Слава Україні, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 13 червня Сили безпілотних систем ЗСУ атакували найбільший у Східній Європі хімічний завод Кримський титан в Армянську, який забезпечує російське військове виробництво діоксидом титану для захисних і стелс-покриттів техніки, а також сірчаною кислотою, яка є базовою сировиною для виробництва порохів, ракетного палива та вибухових речовин.

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