Президент США Дональд Трамп і глава КНР Сі Цзіньпін під час переговорів у Білому домі обговорили ситуацію в Україні та низку інших міжнародних питань.

Про це йдеться в офіційному повідомленні китайської сторони за підсумками зустрічі, пише WP.

Трамп і Сі Цзіньпін обговорили Україну

За даними китайського уряду, Трамп і Сі Цзіньпін обмінялися думками щодо глобальних та регіональних питань. Серед них були ситуація на Близькому Сході, Україна та Корейський півострів.

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Подробиць розмови лідерів про Україну китайська сторона у повідомленні не навела.

Під час переговорів Трамп і Сі також підтвердили взаємну підтримку проведення міжнародних самітів, які цього року прийматимуть США та Китай.

Китай проведе саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, а США – саміт G20. Водночас у повідомленні не уточнюється, чи планують Трамп і Сі Цзіньпін особисто відвідати заходи, які прийматиме інша сторона.

Сі Цзіньпін також заявив про намір разом зі США розвивати конструктивні, стратегічні та стабільні відносини. За його словами, такий формат співпраці має бути корисним не лише для двох держав, а й для міжнародної стабільності.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін перебуває у США з державним візитом 23–25 вересня на запрошення Дональда Трампа.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Трампом порушив питання залучення Сі Цзіньпіна до дипломатичних зусиль щодо завершення війни Росії проти України.

За словами Зеленського, китайський лідер має вплив на Володимира Путіна, тому Київ зацікавлений у тому, щоб Пекін долучився до зусиль із припинення війни.

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