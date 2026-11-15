У ніч на 15 листопада Сили оборони України завдали ударів по двох об’єктах на території Росії, звідки ворог піднімає у повітря бойову авіацію та ударні безпілотники. Під вогневе ураження потрапили аеродром Ахтубінськ в Астраханській області та дронопорт Цимбулова в Орловській області.

Про результати бойової роботи повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по аеродрому Ахтубінськ і дронопорту Цимбулова

Першою важливою ціллю став аеродром Ахтубінськ в Астраханській області РФ, розташований приблизно за 650 км від лінії бойового зіткнення.

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На цьому летовищі дислокується 929-й державний льотно-випробувальний центр Міністерства оборони Росії — один із російських центрів випробувань нової військової авіатехніки та озброєння. Саме там проходять перевірку новітні літаки та ракети перед відправленням на війну проти України.

Крім того, Ахтубінськ використовується для базування винищувачів-бомбардувальників Су-34, які застосовують керовані авіаційні бомби для ударів по українських містах і позиціях військ.

За даними Генштабу, внаслідок ураження на території аеродрому зафіксовано потужну вторинну детонацію на складі з комплектами до авіаційних керованих ракет.

Також відомо про ураження рухомого радіовисотоміра ПРВ-13 — важливого для роботи летовища комплексу, призначеного для вимірювання висоти польоту повітряних об’єктів та визначення їхніх координат.

Другий удар Сили оборони завдали у районі населеного пункту Цимбулова Орловської області РФ. Там уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників — так званий дронопорт Цимбулова.

Саме з цього майданчика російські війська здійснюють пуски дронів по українських містах, об’єктах енергетики та цивільній інфраструктурі.

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що системна робота по ключових військових об’єктах російських військ триватиме до повного припинення збройної агресії РФ проти України.

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