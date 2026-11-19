Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін 19 листопада провели зустріч у Китаї, яка тривала близько 40 хвилин.

Про це повідомляють CNN та Bloomberg.

Зустріч Трампа і Путіна в Китаї 19 листопада: що відомо

Президент США Дональд Трамп і Володимир Путін зустрілися на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені.

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Перед початком переговорів Трамп увійшов до зали разом із державним секретарем США Марко Рубіо та міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Побачивши Путіна, американський президент усміхнувся і сказав:

— Хто він? Він мій друг.

Після цього лідери потиснули один одному руки.

Trump to Putin: Who is he? It’s my friend. Nice to see you. https://t.co/WXoYtBzfLi — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Трамп також заявив, що протягом багатьох років підтримує з Путіним хороші стосунки.

— У нас чудові стосунки вже багато років, ми давно знаємо одне одного, і я думаю, що з цього може вийти багато чудових речей або принаймні початися, — сказав президент США.

Trump with Putin: We’ve had a great relationship for many years. We’ve known each other for a long time. I think a lot of wonderful things can come out of this, or at least start, but I think they will come out of this. https://t.co/w27VqtTQbl — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

За даними CNN, сама зустріч тривала приблизно 40 хвилин. Один з американських посадовців назвав її неформальною.

Доступ до приміщення, де проходили переговори, був обмежений, тому всередину допустили лише одну телекамеру.

Варто зазначити, що наразі Путін не зробив публічних заяв за підсумками зустрічі.

За даними ЗМІ, це була перша особиста зустріч Трампа і Путіна після переговорів на Алясці в серпні 2025 року, які не завершилися укладенням офіційної угоди щодо припинення війни в Україні.

Після двосторонньої зустрічі на 19 листопада також заплановані тристоронні переговори Трампа, Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп не повинен допомагати російському диктатору Володимиру Путіну.

В інтерв’ю Fox News глава держави наголосив, що вважає своїм обов’язком говорити американському президенту правду про ситуацію в Україні.

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