У російському місті Владікавказ 9 серпня загинуло дев’ять пацієнтів через прорив у кисневій трубі.

Трагічна подія сталась у республіці Північна Осетія-Аланія через технічну несправність у кисневій системі реанімаційного відділення республіканської клінічної лікарні.

У місцевому Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що пацієнти, яких не вдалося врятувати, перебували на момент аварії у важкому стані.

– Фактично стався прорив труби кисневої, яка знаходиться під землею, була припинена подача кисню. Медичний персонал почав підключати пацієнтів, які перебувають на апаратах ШВЛ, до балонів, – розповів про подію виконувач обов’язків голови Північної Осетії Сергій Міняйло.

За словами Міняйло, на момент прориву кисневої труби у реанімаційному відділенні лікувався 71 пацієнт.

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