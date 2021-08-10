Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія
Софія Зінов'єва |

У російському Владикавказі через прорив кисневої труби загинуло дев’ять пацієнтів

Апарат ШВЛ

У російському місті Владікавказ 9 серпня загинуло дев’ять пацієнтів через прорив у кисневій трубі.

Трагічна подія сталась у республіці Північна Осетія-Аланія через технічну несправність у кисневій системі реанімаційного відділення республіканської клінічної лікарні.

У місцевому Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що пацієнти, яких не вдалося врятувати, перебували на момент аварії у важкому стані.

– Фактично стався прорив труби кисневої, яка знаходиться під землею, була припинена подача кисню. Медичний персонал почав підключати пацієнтів, які перебувають на апаратах ШВЛ, до балонів, – розповів про подію виконувач обов’язків голови Північної Осетії Сергій Міняйло.

За словами Міняйло, на момент прориву кисневої труби у реанімаційному відділенні лікувався 71 пацієнт.

Читайте

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка