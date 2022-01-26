У Держдумі РФ закликали розпочати постачання зброї бойовикам на Донбасі

Голова російської парламентської фракції Єдина Росія Володимир Васильєв та генсекретар партії Андрій Турчак попросили керівництво країни РФ розпочати постачання військової продукції до “ДНР” та “ЛНР”.

Глава фракції в Держдумі РФ заявив, що стурбований питанням захисту життів “російських громадян та співвітчизників”, які проживають на тимчасово непідконтрольних територіях України.

– У зв’язку з цим ми звертаємось до керівництва нашої країни надати допомогу (так званим – Ред.) Луганській та Донецькій республікам у вигляді постачання необхідної для стримування агресії військової продукції, – сказав він.

Раніше депутати Держдуми від КПРФ запропонували іншим представникам нижньої палати російського парламенту попросити президента РФ Володимира Путіна визнати терористичні утворення на сході України.

На це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання Російською Федерацією “ЛНР” та “ДНР” означатиме вихід Москви з Мінських домовленостей.

Війна на Донбасі триває з 2014 року після того, як Росія анексувала український Крим. Україна та країни Заходу неодноразово звинувачували РФ у підтримці зброєю бойовиків в ОРДЛО. Проте Кремль ніколи відкрито не визнавав такої підтримки.

Так, наприклад, прокурор у розслідуванні збитого малайзійського авіалайнера MH17 раніше говорив, що зенітно-ракетний комплекс Бук, з якого у липні 2014 року було знищено літак, доставили з Російської Федерації на підконтрольну їй територію Донбасу напередодні катастрофи.

Щодо “російського громадянства” на окупованому Донбасі, про яке зауважили російські депутати, то йдеться про підписаний указ президентом РФ у травні 2019 року. Документом спрощується порядок набуття російського громадянства для українців, включно з мешканцями окупованих районів Донецької та Луганської областей України.

У січні президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ може використати паспортизацію як привід для вторгнення.

Джерело: Единая Россия