У РФ заявили про відведення військової техніки після навчань в окупованому Криму

У Міноборони РФ сьогодні заявили про продовження відведення своїх військ цього разу після завершення навчань в окупованому Криму.

У російському оборонному відомстві стверджують, що підрозділи Південного військового округу повертаються ешелонами до пунктів постійної дислокації через Кримський міст.

Йдеться про бронетехніку на гусеничному ходу, тобто танки, бойові машинаи піхоти та самохідні артилерійські установки.

– Військовими ешелонами бойову техніку та військовослужбовців доставлять до пунктів постійної дислокації військових частин, – повідомляє Міноборони РФ.

Вчора Росія заявляла про повернення в гарнізони підрозділів Південного та Західного військових округів після спільних російсько-білоруських навчань Союзна рішучість-2022.

Проте міжнародні партнери України не можуть підтвердити відведення військ РФ від її кордонів. Зокрема, про це заявив президент США Джо Байден під час пресконференції щодо ситуації з безпекою навколо України.

За його словами, американські аналітики зафіксували понад 150 тис. військових, розташованих у Білорусі та РФ.

Байден вважає, що, незважаючи на заяви про відведення військ, загроза вторгнення Росії залишається цілком можливою.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна повірить у деескалацію, коли побачить реальне відведення військ РФ, а не лише чутиме якісь заяви.

Він наголосив, що тільки тоді, коли побачать відведення – повірять у деескалацію.

Фото: Минобороны РФ