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ЗМІ показали супутникові знімки нового розгортання військ РФ на кордоні з Україною

Марта Бондаренко редакторка стрічки
ЗМІ показали супутникові знімки нового розгортання військ РФ на кордоні з Україною

За даними американської компанії космічних технологій Maxar, супутникові знімки за останні 24 години свідчать про нові розгортання російських сил та техніки на заході Росії та на території Білорусі – недалеко від кордону з Україною.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Згідно з супутниковими даними, понад 100 транспортних засобів Росія розмістила на аеродромі в Республіці Білорусь.

У BBC зазначають, що у російському Міноборони їм не прокоментували ситуацію з новою дислокацією військ. Також не дали відповіді, чи вже були введені якісь російські війська на окупований схід України.

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Нагадаємо, що 21 лютого Російська Федерація оголосила про введення військ на тимчасово окуповані території України. Президент Володимир Путін доручив російському Міноборони забезпечити “підтримання миру” у псевдореспубліках “ДНР” та “ЛНР”.

Цьому рішенню передувало позачергове засідання Ради безпеки РФ 21 лютого, на якому у підсумку Кремль визнав “незалежність” терористичних “ЛНР” та “ДНР”.

Варто зазначити, що світ засудив російську агресію щодо України та закликав Путіна до миру на Донбасі.

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Фото: Міноборони РФ

Джерело: BBC

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