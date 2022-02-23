За даними американської компанії космічних технологій Maxar, супутникові знімки за останні 24 години свідчать про нові розгортання російських сил та техніки на заході Росії та на території Білорусі – недалеко від кордону з Україною.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Згідно з супутниковими даними, понад 100 транспортних засобів Росія розмістила на аеродромі в Республіці Білорусь.

У BBC зазначають, що у російському Міноборони їм не прокоментували ситуацію з новою дислокацією військ. Також не дали відповіді, чи вже були введені якісь російські війська на окупований схід України.

Нагадаємо, що 21 лютого Російська Федерація оголосила про введення військ на тимчасово окуповані території України. Президент Володимир Путін доручив російському Міноборони забезпечити “підтримання миру” у псевдореспубліках “ДНР” та “ЛНР”.

Цьому рішенню передувало позачергове засідання Ради безпеки РФ 21 лютого, на якому у підсумку Кремль визнав “незалежність” терористичних “ЛНР” та “ДНР”.

Варто зазначити, що світ засудив російську агресію щодо України та закликав Путіна до миру на Донбасі.

Фото: Міноборони РФ