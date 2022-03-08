Від рук російської армії загинули вже понад 2 тис. мирних жителів України. Путін віроломний у своїй агресії і не гребує розстрілювати Смерчами та вакуумними бомбами цивільне населення. Порушує всі можливі правила ведення війни. І тому однозначно на нього чекає великий суд. 141 держава об’єдналася в антивоєнну коаліцію проти Путіна і на підтримку України. Тож світова спільнота допоможе Україні вибороти справедливість і в судах.

Хто судить Путіна?

Європейський суд з прав людини. Він уже виніс рішення, в якому наказав Російській Федерації припинити напади та бомбардування цивільних об’єктів в Україні. За тиждень повторно ухвалив таке ж рішення. Росія ігнорує їх, проте це поглибить її провину в майбутньому.

– ЄСПЛ зробив забезпечувальний захід і наказав припинити воєнні дії, але ми бачимо, що результату жодного. Однак навіть якщо немає результату – це є вже прямим порушенням з боку РФ обов’язкового рішення ЄCПЛ. І це нам у майбутньому полегшить роботу, – запевняє Анна Огренчук, президентка Асоціації правників України.

Міжнародний суд ООН у Гаазі. Він відкрив справу за позовом України проти Росії. У цьому суді Україна вимагає, щоб суд визнав атаку Росії на Україну геноцидом, щоб Росія негайно зупинила розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України. Після цього Україна вимагатиме репарацій, тобто відшкодування завданої шкоди.

Читайте В Гаазі розпочалися засідання щодо військових злочинів РФ в Україні

Так само в Гаазі діє Міжнародний кримінальний суд, який займається розслідуваннями та судовими провадженнями чотирьох типів міжнародних злочинів: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. І прокурор суду Карім Хан уже доручив своїм прокурорам провести розслідування та зібрати докази.

Перші слідчі вже об’їжджають Україну. Цей суд може довести відповідальність президента Росії Володимира Путіна та іншого керівництва за воєнні злочини або злочини проти людяності в Україні.

Водночас у цьому суді не зможуть розглядати агресію Росії проти України. Бо Міжнародний кримінальний суд може розслідувати лише агресію, яку вчинили громадяни країни-учасниці статуту щодо країни, яка є стороною статуту. Утім, Росія не ратифікувала Римський статут. Це можна було б обійти за рішенням Ради безпеки ООН.

Але там Росія накладатиме вето, принаймні допоки путінський режим залишається при владі. Крім того, у цьому суді не зможуть притягнути до відповідальності тисячі російських військових, які чинять сьогодні ці злочини – лише їхнє керівництво.

Спеціальний трибунал для Росії

Найімовірніше, головні рішення проти Путіна та всіх його злочинів буде виносити спеціально створений трибунал. І міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та провідні юристи-міжнародники презентували декларацію щодо створення спеціального трибуналу. Це займе час і потребуватиме згуртованості країн, проте це оптимальний шлях, переконані експерти.

– Я думаю, що механізм міжнародного кримінального суду дуже важливий, але він короткотерміновий, так би мовити, тактичний. Тоді як стратегічні рішення мали би прийматися вже у спеціально створеному трибуналі. Російська Федерація багато які інституції не визнає, зокрема юрисдикцію міжнародного кримінального суду. А от трибунал – це вже, так би мовити, вас ніхто не питає, – зазначає голова правління громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.

Якщо юрисдикцію міжнародного кримінального суду потрібно визнавати Росією, то спеціально створений трибунал створюється проти якогось режиму, як наприклад, нацистського після 1945 року. Відповідно, погодження цього режиму або держави не потрібне.

Тому зараз варто особливо привертати увагу і лідерів Заходу, і їхніх громадян до створення цього трибуналу.

– Це нам допоможе стратегічно зі створенням цього трибуналу, щоб мати історичний результат. І друге питання – це отримання компенсацій: і фінансове відшкодування втрат конкретних цивільних, і держави як такої для відновлення своєї інфраструктури за рахунок ресурсів Російської Федерації. Тому ми маємо розуміти, що цей міжнародний юридичний інструмент для нас важливий з огляду і на відновлення справедливості, і на відновлення держави, яка зазнала значних втрат, – наголошує Ольга Айвазовська.

Аби створити такий трибунал, треба, щоб країни ООН, які підтримують Україну, надали і мандат, і фінансування для його діяльності, ще й забезпечили кадрами.

– За масштабами, за наслідками, за кількістю порушень норм міжнародного права і взагалі за цинізмом ми не можемо говорити, що це стандартна процедура. Всі ці дії вимагають створення окремого трибуналу. Ми як правники теж звернулися до ООН і вимагаємо, щоб було створено окремий трибунал, – зауважила Анна Огренчук, президентка Асоціації правників України.

Читайте Україна на суді ООН звинуватила РФ у використанні геноциду як зброї

Кожен може долучитися до суду над Путіним

Українська держава, правозахисні та громадські організації розпочали збір доказів, які допоможуть засудити Росію у міжнародних судах. Є кілька основних сайтів, платформ, адрес, на які можна надіслати фото чи відео доказів російської агресії. Це можуть бути докази обстрілів шкіл, садків, житлових будинків, убивств тощо. В ідеалі це мають бути фото чи відео власного виробництва, тобто не з відкритої мережі Інтернет. Адже важливо, щоб потім саме ви могли стати живим свідком злочинів, надати свідчення в суді за потреби. Майже на всіх нижче вказаних ресурсах є інструкції, як правильно задокументувати злочин.

Центр прав людини Zmina проводить навчання тих, хто хоче долучитися до команди документування злочинів Росії проти України.

– Дуже важливо вміти правильно, коректно задокументувати, щоб це потім визнавалося доказом як у національних кримінальних провадженнях, так і в міжнародних судах. Якщо просто збирати з інтернету якісь лінки, картинки, скидати їх у сховища – це для судів фактично буде сміттям, бо це не можна буде ввести в матеріали цих проваджень, – пояснює голова правління Центру прав людини Zmina Тетяна Печончик.

За словами Печончик, саме тому їхня правозахисна організація разом із іншими організаціями розгортає широку коаліцію і збирає волонтерів-документувальників, яких навчить, як правильно зафіксувати докази. Є, наприклад, протокол Берклі, згідно з яким має відбуватися таке документування. Важливо знати, як зберегти кожен доказ, навіть якщо він береться з відкритих джерел, соціальних мереж.

– Ми закликаємо всіх охочих, хто бажає навчитися документувати, хто має час, приєднуватися до нас. Ми вчимо, ми включаємо цих навчених людей у команди моніторів, – розповіла Тетяна Печончик.

Аби долучитися до команди документалістів, можна зайти на сайт zmina.ua та зв’язатися з організацією через електронну пошту або за допомогою форми зворотного зв’язку.

Отже, платформи, на яких можна зафіксувати злочинні діяння Росії:

Генеральна прокуратура України

warcrimes.gov.ua

Громадянська мережа Опора

russiancrime.org

Проєкт Нюрнберг-2022 (nurnberg2022@gmail.com)

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (otp.informationdesk@icc-cpi.int)

Також докази збирають Центр прав людини Zmina, Українська Гельсінська спілка з прав людини та Українська юридична консультаційна група. Докази просять надсилати на адресу warcrimeSOS.UA@gmail.com

Розпочавши війну проти України, Росія вдалася навіть до заборонених правил ведення війни: розстрілює гуманітарні коридори, мирних людей, медиків, скидає на міста та села вакуумні, фугасні бомби, касетні снаряди, тобто використовує зброю, заборонену для використання в населених районах міжнародним гуманітарним правом.