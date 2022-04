Санкційний тиск Заходу на російську економіку та лідерів РФ не зупинив останніх провокацій Путіна.

Про це повідомляє телеканал CNN

У середу США оголосили про нові санкції, щоб посилити тиск на президента Володимира Путіна та покарати Росію за її війну проти України.

Того ж дня міністр фінансів США Джанет Єллен та інші міністри фінансів залишили саміт G20 у Вашингтоні на знак протесту після того, як делегат від Росії розпочав свій виступ.

Всі ці кроки робляться для того, щоб сильніше взяти в лещата російську економіку, а самого Путіна та його союзників ізолювати на світовій арені. Але все це виглядає досить слабко на тлі провокаційного випробувального пуску Путіним нової російської міжконтинентальної балістичної ракети Сармат та нездатності Заходу врятувати мирних жителів міста Маріуполя.

????????Today at 15:12 Moscow time, Sarmat, land-based intercontinental ballistic missile, was successfully launched from a silo at the Plesetsk state testing cosmodrome in Arkhangelsk Region. pic.twitter.com/xLsAUIDdIX

— Минобороны России (@mod_russia) April 20, 2022