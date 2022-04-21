Санкційний тиск Заходу на російську економіку та лідерів РФ не зупинив останніх провокацій Путіна.

Про це повідомляє телеканал CNN

У середу США оголосили про нові санкції, щоб посилити тиск на президента Володимира Путіна та покарати Росію за її війну проти України.

Того ж дня міністр фінансів США Джанет Єллен та інші міністри фінансів залишили саміт G20 у Вашингтоні на знак протесту після того, як делегат від Росії розпочав свій виступ.

Всі ці кроки робляться для того, щоб сильніше взяти в лещата російську економіку, а самого Путіна та його союзників ізолювати на світовій арені. Але все це виглядає досить слабко на тлі провокаційного випробувального пуску Путіним нової російської міжконтинентальної балістичної ракети Сармат та нездатності Заходу врятувати мирних жителів міста Маріуполя.

????????Today at 15:12 Moscow time, Sarmat, land-based intercontinental ballistic missile, was successfully launched from a silo at the Plesetsk state testing cosmodrome in Arkhangelsk Region. pic.twitter.com/xLsAUIDdIX — Минобороны России (@mod_russia) April 20, 2022

Офіційні особи США применшують важливість ракетних випробувань РФ. Вони заявили, що їх повідомили про запуск, і що вони відстежили траєкторію ракети. У США також зазначили, що ця ракета ще не перебуває на озброєнні Росії.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що випробувальний пуск ракети не змінить позиції Білого дому щодо надання допомоги Україні та що США оголосять про новий раунд допомоги в галузі безпеки у дуже короткі терміни.

Варто зазначити, що запуск російської ракети різко контрастує з березневим рішенням США скасувати заплановані випробування своєї міжконтинентальної балістичної ракети Minute Man III. У Пентагоні тоді обґрунтували своє рішення спробою уникнути “будь-яких дій, які можуть неправильно зрозуміти або неправильно витлумачити”.

Джеффрі Едмондс, колишній військовий аналітик ЦРУ та колишній директор щодо Росії у Раді національної безпеки, вважає, що пуск російської ракети зараз пов’язаний із погрозами Заходу.

– Чим більше він [Путін] програє в Україні, тим більше ми бачитимемо таку загострену риторику, – зазначив Едмондс.

Нездатність США та їхніх союзників вплинути на Путіна та зупинити гуманітарну катастрофу в Маріуполі продемонструвала чергову невдалу спробу евакуювати десятки сотень мирних жителів, зокрема жінок та дітей.

Заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що подібні домовленості й раніше розвалювалися, тому що вони залежали від готовності російського керівництва дозволити цей безпечний вихід.

Генерал-лейтенант США у відставці Марк Хертлінг зриви гуманітарних коридорів назвав психологічними операціями росіян. Адже вони спершу дають надію на евакуацію, а потім її зривають. Це робиться для того, щоби придушити волю українського народу.

– Чи може НАТО щось зробити з цим? Ні… НАТО, ООН, інші організації вже неодноразово просили про гуманітарні коридори. А що ви можете зробити в зоні бойових дій, коли ви не можете відправити туди війська, щоб допомогти людям вибратися, – сказав Марк Хертлінг.

Щодо нових санкцій США, то, наприклад, вони націлилися на Транскапіталбанк, який Джен Псакі назвала ключовим комерційним банком, що пропонує послуги банкам у всьому світі, щоб допомогти їм уникнути міжнародних санкцій.

Наразі США готують для України ще один пакет військової допомоги на суму 800 млн доларів.

За словами Псакі, США робить все можливе, щоб озброїти українську армію і вона могла ефективно дати відсіч у цій війні.