Травень, 30 в 12:56

Країна-агресор Росія відправляє додаткові війська та техніку (артилерію, ракетні установки) в Курську область, що має спільний кордон із Україною.

Таку заяву зробив губернатор цього регіону РФ Роман Старовойт під час наради.

За його твердженням, додаткові путінські війська направлені на кордон Курської області – начебто для “посилення заходів безпеки з урахуванням обстановки, що складається в прикордонних районах”.

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Старовойт оголосив, що в область вже прибула і продовжує прибувати “велика кількість особового складу, додаткове озброєння у вигляді артилерійських та ракетних установок”.

Коментуючи звуки вибухів, які начебто чує населення прикордонних районів Курської області РФ, Старовойт заявив, що це путінські війська “працюють на суміжній території”.

Варто зазначити, що Курська область РФ межує із Сумською областю України.

Останнім часом російські окупанти неодноразово обстрілювали територію цього українського регіону. Зокрема, в понеділок, 30 травня, ворог обстріляв прикордонні райони Сумщини артснарядами, начиненими флешетами – сталевими стержнями. Вони пошкодили будівлі жителів Шосткинського району.

Раніше судмедексперти знаходили флешети в тілах мирних українців, яких російські загарбники вбили в Бучі та Ірпені.

Напередодні, 29 травня, окупанти з території РФ обстріляли околиці Бачівська (село, поблизу якого розташований пункт пропуску через державний кордон) та Шосткинський район у Сумській області.

28 травня авіація РФ обстріляла ракетами прикордонні райони Сумської області.

А 16 травня ворог намагався прорвати державний кордон України на території Сумщини. Під прикриттям масованого вогню на територію регіону намагалися зайти диверсійно-розвідувальні групи. Українські прикордонники дали бій окупантам, і ті змушені були відступити.