Червень, 15 в 12:03

В Україні ліквідували полковника Російської Федерації Сергія Постнова, який створював пропагандистські сюжети після початку повномасштабної агресії російської армії на територію нашої країни.

Речник глави Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що Постнов брав участь в окупації населених пунктів на Харківщині та Луганщині.

– Полковник Постнов знімав пропагандистський контент в Україні від початку повномасштабного вторгнення. У складі угруповання V він проривався до Гостомеля, потім брав участь у захопленні низки міст, населених пунктів Харківської та Луганської областей, – розповів Братчук.

Нещодавно у Херсонській області ліквідували двох російських генералів, один з яких був відповідальним за організацію псевдореферендуму. Радник глави Офісу президента зазначив, що інформація про особи військових РФ уточнюється.

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Фото: Сергій Братчук