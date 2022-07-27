Липень, 27 в 20:47

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну в лютому Росія систематично крала величезну кількість української продукції, насамперед сталь та пшеницю.

Про це повідомляє американська група ISRP, яка займається документуванням фактів грабування нашої продукції.

Експерти зазначають, що мародерство є порушенням міжнародного права, та й російські військові статути забороняють незаконну конфіскацію майна. Проте масові грабежі продовжуються.

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За словами групи аналітиків ISRP, 400 млн людей у ​​всьому світі залежать від постачання українського продовольства. І в ЄС попереджають, що Росія наражає світ на ризик голоду.

– Росія перевернула ринок сталі з ніг на голову – сталь є ключовим матеріалом у всьому, від хмарочосів та автомобілів до пральних машин та залізниць. Ціни зросли, і це лише посилить глобальний інфляційний тиск, – зазначають експерти.

У звіті групи зазначається майже 50 прихованих випадків крадіжки української продукції. Росія незаконно відвантажила понад півмільйона тонн пшениці, кукурудзи та ячменю.

РФ також забрала більше 11 тис. тонн української металопродукції, переважно з металургійного комбінату Азовсталь у Маріуполі на загальну суму понад $166 млн.

Крім того, вдалося виявити ще 28 тис. тонн сталевої продукції, завантаженої на судна, та майже 200 тис. тонн металу в порту, які Росія може вивезти будь-якої миті.

– Крадіжка національного майна була ключовим компонентом російської військової стратегії протягом майже сторіччя. Але грабіж України унікальний за своїм розмахом та тактикою. Російські військові використовують методи, адаптовані із синдикатів організованої злочинності, а також тактику, яку вони використовували після вторгнення СРСР до Афганістану у 1979 році, та у війні проти Чечні у 1990-х роках, — наголошується у дослідженні.

За даними ISRP, у Чечні армія РФ конфіскувала національні та приватні підприємства з перероблювання нафти та направляла нафту на власні склади, а потім перепродавала на світовому ринку за допомогою злочинних синдикатів. Те саме зараз відбувається з українським зерном і сталлю.

У Чечні російські підрозділи грабували та руйнували цілі міста. Муніципальне майно просто вивозили. Один із кричущих випадків – знищення росіянами села Алхан-Юрт 1999 року. Тоді російські солдати протягом двох тижнів спалили до 80% будівель, убивали чоловіків та ґвалтували жінок і дівчат.

– Ці жахи знайшли відображення у руйнуванні українського міста Буча, – наголошується у звіті.

Аналітики ISRP наводять дані агентства Human Rights Watch та BBC, згідно з якими вкрадені в Чечні товари експортувалися за сприяння злочинних угруповань до Дагестану, Туреччини та Грузії.

– Цей зв’язок між організованою злочинністю та державою є ключовим елементом російської військової стратегії та здійснюється в Україні в небачених раніше масштабах. Це все не може робитися без мовчазної згоди російської держави та санкціонованої державою організованої злочинності, – резюмується у звіті ISRP.

ISRP – група колишніх урядовців США, експертів з міжнародної торгівлі, експертів з національної безпеки та аналітиків, стурбованих безпосередніми та довгостроковими наслідками розкрадання Росією українських активів.