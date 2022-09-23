Вересень, 23 в 19:44

Західні офіційні особи та експерти розвідки вважають, що Росія не зможе мобілізувати на війну в Україну понад 300 тис. осіб.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Зазначається, що Росія зіткнеться із серйозними проблемами під час мобілізації, тому що 300 тис. новобранців необхідно буде навчати та екіпірувати. А на це піде кілька місяців, перш ніж відправити їх на фронт.

Зараз дивляться

У розвідках повідомляють, що реальна мета Кремля – мобілізувати 1 млн людей. Але зібрати навіть 300 тис. буде проблематично, не кажучи вже про більші цифри.

Протягом усієї війни Росія мала проблеми з навчанням та спорядженням своїх військових. Тепер ці ж проблеми торкнуться і новобранців.

Експерти вважають, що новобранцям, найімовірніше, видадуть старі речі та ненадійне обладнання.

Західні офіційні особи вважають, що під час мобілізації росіян мав місце явний регіональний ухил, коли основна увага зосереджувалася на бідних регіонах та областях проживання меншин. Водночас на війну намагаються не брати людей середнього класу із великих міст.

– Наразі ми не бачимо набору людей у Санкт-Петербурзі чи Москві, сказав один західний чиновник.

21 вересня Путін оголосив про часткову мобілізацію. Офіційно країна-окупант планує призвати до армії 300 тис. резервістів. Однак ЗМІ повідомляли, що засекречений пункт указу російського президента про мобілізацію дозволить призвати мільйон росіян.

Фото: ГУР Міноборони