Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

На Заході сумніваються в успішній мобілізації 300 тис. російських новобранців – Guardian

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На Заході сумніваються в успішній мобілізації 300 тис. російських новобранців – Guardian

Західні офіційні особи та експерти розвідки вважають, що Росія не зможе мобілізувати на війну в Україну понад 300 тис. осіб.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Зазначається, що Росія зіткнеться із серйозними проблемами під час мобілізації, тому що 300 тис. новобранців необхідно буде навчати та екіпірувати. А на це піде кілька місяців, перш ніж відправити їх на фронт.

Зараз дивляться

У розвідках повідомляють, що реальна мета Кремля – мобілізувати 1 млн людей. Але зібрати навіть 300 тис. буде проблематично, не кажучи вже про більші цифри.

Протягом усієї війни Росія мала проблеми з навчанням та спорядженням своїх військових. Тепер ці ж проблеми торкнуться і новобранців.

Читайте
Призовники Путіна не виграють його війну, але можуть її затягнути - Bloomberg

Експерти вважають, що новобранцям, найімовірніше, видадуть старі речі та ненадійне обладнання.

Західні офіційні особи вважають, що під час мобілізації росіян мав місце явний регіональний ухил, коли основна увага зосереджувалася на бідних регіонах та областях проживання меншин. Водночас на війну намагаються не брати людей середнього класу із великих міст.

– Наразі ми не бачимо набору людей у Санкт-Петербурзі чи Москві, сказав один західний чиновник.

Читайте
РФ уже вичерпала ресурс тих, хто хотів воювати проти України: Данілов про мобілізацію

21 вересня Путін оголосив про часткову мобілізацію. Офіційно країна-окупант планує призвати до армії 300 тис. резервістів. Однак ЗМІ повідомляли, що засекречений пункт указу російського президента про мобілізацію дозволить призвати мільйон росіян.

Фото: ГУР Міноборони

Джерело: The Guardian
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка