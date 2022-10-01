В ISW пояснили, чому в новій промові Путіна не було прямих погроз ядерною зброєю

Жовтень, 01 в 12:21

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу на те, що президент РФ Володимир Путін під час своєї промови 30 вересня уникнув прямих погроз про використання ядерної зброї, які б, швидше за все, передували її застосуванню.

В ISW відзначили, що в словах очільника Кремля було лише кілька загальних посилань на використання ядерної зброї, що перегукуються з його промовою 21 вересня.

– Президент Росії Володимир Путін відкрито не погрожував негайною ядерною атакою, щоб зупинити український контрнаступ, та прямо не формулював жодних нових червоних ліній, коли оголошував про анексію Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, – зазначають фахівці Інституту вивчення війни.

Володимир Путін натякнув на готовність використовувати “всі доступні засоби” для захисту території, на яку претендує РФ.

Зараз дивляться

На переконання експертів, заклик Путіна до переговорів і неочевидні ядерні погрози спрямовані як проти України, так і проти Заходу.

– Очільник Кремля, імовірно, неправильно оцінює, що його вміння тримати ядерну межу змусить Сполучені Штати та їхніх союзників натиснути на Україну, щоб почати переговори, – зазначають в Інституті вивчення війни.

Водночас в ISW додають, що не можуть передбачити момент, коли Путін вирішить застосувати ядерну зброю, хоча оголошені Путіним червоні лінії за час війни були перетнуті вже кілька разів і не зумовили жодної ядерної ескалації з боку Росії.

В Інституті вивчення війни певні: президенту РФ, щоб досягти бажаного оперативного ефекту – заморозити лінію фронту та припинити український контрнаступ, імовірно, знадобиться застосувати для ударів по Україні кілька тактичних ядерних боєприпасів.

– Але оперативний ефект мав би переважити потенційно дуже високу вартість можливої ​​відплати НАТО, – додають в ISW.

Фахівці припускають, що гіпотетично Путін може спробувати здійснити ядерний терористичний удар по одному чи кількох великих українських містах або критичній інфраструктурі, сподіваючись змусити Україну здатися або змусити Захід припинити допомагати ЗСУ.

– Однак такі атаки навряд чи змусять Україну чи Захід здатися, і це буде величезним ризиком, на який Путін не наважувався йти, – стверджують в ISW.

Таким чином, зазначають фахівці, застосування ядерної зброї Росією було б великою спекуляцією для досягнення обмежених переваг, що не відповідають заявленим Путіним військовим цілям.

У найкращому випадку, вважають в ISW, застосування ядерної зброї Росією заморозить лінії фронту на їхніх теперішніх позиціях і дозволить Кремлю зберегти свою нині окуповану територію в Україні.

– Чим більша впевненість Путіна, що використання ядерної зброї не матиме вирішальних наслідків, а лише стане прямим залученням Заходу до війни, тим менша ймовірність того, що він завдасть ядерного удару, – підсумовують аналітики Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, що 30 вересня президент РФ Володимир Путін, оголошуючи про анексію Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, заявив, що РФ захищатиме “свої” землі всіма наявними засобами.

Хоча ще під час звернення 21 вересня прямо погрожував застосувати ядерну зброю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 220-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.