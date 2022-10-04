Відволікти від мобілізації чи підняти рейтинг: чому Путін провів псевдореферендуми

Жовтень, 04 в 13:29

Чому президент РФ Володимир Путін вирішив провести псевдореферендуми в чотирьох областях України у вересні, попри те, що кілька разів їх було анонсовано влітку, журналістка Фактів тижня Оксана Дворецька вирішила з’ясувати, поспілкувавшись на цю тему із військовими та юристами.

Є версія, що в Кремлі вирішили пришвидшили проведення псевдореферендумів, бо злякались паніки, яка охопила багатьох колаборантів після вдалого контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

Зараз дивляться

Дехто із зрадників навіть почав виходити на українські спецслужби, аби пом’якшити покарання.

Є ще думка, що псевдореферендуми очільник Кремля міг приурочити до свого 70-річного ювілею, який він має відзначити вже цієї п’ятниці, 7 жовтня.

Виставу з приєднанням українських територій саме зараз Володимир Путін міг влаштувати, щоб підняти політичний рейтинг після невдач своєї армії.

Ще одна з функцій псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях – це відволікти народ від непопулярної в РФ часткової мобілізації, через яку настрій росіян – не надто святковий.

– Росіяни перебувають у мобілізаційній паніці, – констатує юрист Микола Полозов.

Найбільш прогресивні з них, додає Микола Полозов, зараз намагаються знайти назви населених пунктів на анексованих територіях, щоб розуміти, куди їх відправляють на смерть.

Нагадаємо, що 30 вересня, через дев’ять днів після оголошення часткової мобілізації в Росії, президент РФ Володимир Путін оголосив про анексію Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

У відповідь президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала заявку про вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 223-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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