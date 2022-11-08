Через війну в Україні Путін залежний від Пригожина та Кадирова – ISW

Листопад, 08 в 12:47

Власник ПВК Вагнера Євген Пригожин та лідер Чечні Рамзан Кадиров залишаються незалежними фігурами в Росії.

Впливає на це, зокрема, й те, що президент РФ Володимир Путін залежний від їхніх сил в Україні, зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У суспільстві навіть сформувалось уявлення, що власник ПВК Вагнера Євген Пригожин може здобути владну позицію в РФ.

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Так, російські журналісти все частіше цікавляться амбіціями Пригожина щодо його планів у Кремлі, хоча той неодноразово вже ці версії заперечував.

– Такі дискусії дуже відмінні від усталеної протягом десятиліть думки, що Путін є єдиним життєздатним лідером Росії, – вважають в ISW.

В Інституті вивчення війни не виключають, що Пригожин підтримує зв’язок із ключовими чиновниками Кремля.

За неофіційною інформацією, власник ПВК Вагнера зустрічався з головою адміністрації Путіна Антоном Вайно й нібито обговорював з ним негативний вплив очільника Кремля на російську військову кампанію та неприязне ставлення до вищого військового командування РФ.

Водночас в ISW вважають, що саркастичною заявою про те, що “Росія втручалася, втручається й втручатиметься” у вибори в США, Пригожин прагне видавати себе за сильного російського лідера.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров тим часом на тлі російського вторгнення до України намагається наростити бізнес-можливості на окупованих територіях, а також, так само, як Пригожин, працює над підривом уявлення про Збройні сили Росії.

Наприклад, 7 листопада Рамзан Кадиров анонсував надання військової техніки довіреному підрозділу в окупованій Донецькій області.

До слова, власник ПВК Вагнера забезпечував чотирма позашляховиками 126 батальйон берегової оборони Чорноморського флоту РФ, “щоб допомогти їм тримати лінію фронту в Херсонській області”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 258-му добу.

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