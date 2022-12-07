Грудень, 07 в 16:01

Ударами по російських стратегічних аеродромах Україна довела, що може вражати цілі на далекій відстані без західної зброї. Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що це також показало, що в Росії не залишилося безпечних зон.

Представники українського Міноборони та аналітики заявили, що удари по аеродромах є частиною нової тактики, спрямованої на те, щоб зірвати російське військове планування.

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— Атаки повторюються. У нас немає обмежень щодо дальності, і незабаром ми зможемо вразити всі цілі на території Росії, зокрема в Сибіру, – сказав на умовах анонімності у коментарі FT радник уряду України з питань оборони.

Україна публічно не взяла на себе відповідальність за удари і багато деталей залишаються секретними. FT зазначає, що це характерне й для інших ймовірних операцій Києва, таких як атака на базу РФ у Севастополі.

Але останні удари України від інших відрізняє дальність, а також те, що вони обійшли російську систему ППО, вразивши стратегічні військові бази, які раніше називали “невразливими”.

Аналітики вважають, що у довгостроковій перспективі такі атаки можуть призвести до розосередження РФ своїх літаків усередині країни, що допоможе захистити їх від нових атак, але ускладнить операції.

— Ці атаки… безумовно, зроблять росіян менш впевненими… Їм доведеться подумати про те, як розподіляти військове майно та забезпечувати його безпеку, – сказав представник західного міністерства оборони.

Він додав, що росіяни сумніватимуться у своїй здатності захищати свої стратегічні об’єкти країни.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також вважає, що після вибухів на аеродромах Енгельс та Дягілево російське командування може перемістити стратегічну авіацію.

Зранку 5 грудня прогриміли вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області. Повідомлялося, що безпілотник упав на злітно-посадковій смузі, через що були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники Ту-195.

Фото: Maxar