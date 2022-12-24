Росія випустила близько 540 із 1 700 переданих Іраном дронів Shahed – Буданов

Грудень, 24 в 10:50

Тегеран наразі відмовляється передати Москві балістичні ракети, але РФ вже отримала від Ірану 1 700 безпілотників Shahed.

Про це в інтерв’ю американській газеті The New York Times розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

— Іран не поспішає це робити з очевидних причин, адже щойно Росія випустить перші ракети, санкційний тиск на Іран посилиться, – сказав пан Буданов.

За його словами, згідно з контрактом, укладеним влітку, Росія придбала в Ірану 1,7 тис. дронів Shahed, які постачають траншами.

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Буданов розповів, що наразі Росія випустила близько 540 безпілотників для тактичних ударів уздовж лінії фронту та для атак, спрямованих на електростанції, опори ліній електропередач та електричні підстанції.

За словами керівника розвідки, собівартість виробництва становить близько $7 тис. за одиницю, хоча незрозуміло, скільки Іран насправді стягнув з Росії за ці дрони.

Також Буданов оцінив можливість повторного наступу військ з боку Білорусі. За його словами, наразі вона залишається низькою, але цю ймовірність не можна виключати.