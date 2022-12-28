У Ростовській області згорів корпус 150 мотострілецької дивізії РФ

Грудень, 28 в 13:34

Під Новочеркаськом у Ростовській області РФ згорів корпус 150 мотострілецької дивізії.

Вогонь охопив будівлю в селищі Персіановський ще вчора, 27 грудня, але спеціалізовані відомства жодним чином не коментують надзвичайну ситуацію.

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Не повідомляють там і про жертв та причини пожежі.

Згідно з даними в мережі, корпус, де сталося займання, збудували лише в 2016 році.

За попередньою інформацією, вогонь знищив два поверхи будівлі.

Нагадаємо, що 26 грудня пролунав вибух на аеродромі в Енгельсі Саратовської області РФ.

За даними українського журналіста, ведучого проєкту Шукай своїх Володимира Золкіна, пошкоджено п’ять стратегічних бомбардувальників-ракетоносців ТУ-95 та вщент знищено диспетчерську вежу.

Крім того, загинули 17 окупантів, ще 26 дістали поранення (троє із них перебувають у важкому стані).

Відомо, що після вибуху на аеродромі Росії довелось розосередити свою стратегічну авіацію по території країни.