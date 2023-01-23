Січень, 23 в 14:34

До російської окупаційної армії вже мобілізували понад 300 тис. осіб. Водночас агресору не вистачає озброєння для комплектації нових підрозділів.

Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив в інтерв’ю агентству Укрінформ.

За оцінками української розвідки, РФ продовжує заходи з мобілізації.

Зараз дивляться

– На Московії на сьогодні, за нашими оцінками, призвано вже не 300, а 315 тис. Вони зараз проводять чергову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. За таких темпів війни там просто чоловічого населення працездатного не залишиться, – зазначив Скібіцький.

За його словами, загроза полягає в тому, що нинішні російські мобілізовані “вже відрізняються від тих, які прийшли на нашу територію в жовтні”, вони більш підготовлені. Водночас окупантам не вистачає зброї на підрозділи, які зараз формуються з мобілізованих.

– Росіяни не виробляють її стільки, скільки втрачають. Москва почала знімати техніку і озброєння зі зберігання, з арсеналів, але воно стоїть теж 30 років і більше, потребує ремонту, обслуговування, – наголосив Скібіцький.

Як приклад він навів ситуацію в 2 дивізії 1 танкової армії РФ, яка мала завершити бойове злагодження ще на початку грудня минулого року, а закінчила 1 січня. Тобто окупанти місяць чекали, щоб дивізію укомплектували озброєнням.

Скібіцький уточнив, що в разі мобілізації до армії РФ додаткових 500 тис. осіб виникнуть ще серйозніші проблеми з їх забезпеченням.

– Крім того, ви ж розумієте, який це колосальний навіть для Росії ресурс і наскільки це негативно впливає на економіку РФ, адже це в основному працездатне населення, – пояснив він.

Нещодавно західні ЗМІ та українська розвідка повідомляли про плани РФ мобілізувати ще 500 тис. осіб, яких можуть кинути в новий наступ на Україну.

В ГУР попереджали, що Кремль хоче збільшити чисельність російської армії до 2 млн осіб.