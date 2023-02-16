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Факти / Світ / Росія

Необхідно провести депутінізацію в Росії – голова Мюнхенської конференції

Ілля Нежигай, редактор стрічки
президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

У Росії має відбутися “депутінізація”, перш ніж говорити про відродження німецько-російських відносин.

Про це заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген 16 лютого.

На її думку, цей термін створено на кшталт денацифікації, проведеної країнами-союзниками після поразки Німеччини у Другій світовій війні і краху нацистського режиму.

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– Я використовую термін “депутінізація”, тому що ця країна повністю на боці Путіна, – сказав колишній посол ООН в інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland напередодні Мюнхенської конференції з безпеки.

Лідер Кремля Володимир Путін є правителем, який ухвалює всі рішення в Росії, додав Хойсген.

Нагадаємо, Мюнхенська конференція з безпеки має розпочатися 17 лютого і триватиме до 19 лютого. Захід відбудеться в Німеччині.

Уже відомо, що чиновників із Росії не запросили на Мюнхенську конференцію. Зазначається, що для світових лідерів, які візьмуть участь у конференції, пріоритетом буде війна в Україні.

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Джерело: Tagesschau

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