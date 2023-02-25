До 10-го пакету санкцій ЄС потрапила 121 фізична та юридична особа з РФ – Боррель

Лютий, 25 в 13:29

Напередодні ввечері Євросоюз затвердив десятий пакет санкцій проти РФ. До обмежувальних списків внесено 121 фізичну та юридичну особу з Росії.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель уточнив моменти щодо ухваленого санкційного пакету.

– 121 фізична та юридична особа у списку, значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборона російських пропагандистських агентств. Ми, як і раніше, єдині в нашій рішучості зупинити військову машину Росії, – написав він у Twitter.

Боррель зазначив, що обмеження стосуватимуться тих, хто несе відповідальність за депортацію і примусове усиновлення щонайменше 6 тис. українських дітей.

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– Це очевидне порушення міжнародного права, включно з Женевською конвенцією, про що я говорив учора на Раді безпеки ООН, – додав дипломат.

The 10th sanctions package is adopted:

121 individuals and entities listed, significant new import/export restrictions, banning Russian propaganda outlets. We remain united in our determination to dent Russia’s war machine. 1/2 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 25, 2023

За його словами, у новому пакеті розширено перелік суб’єктів, які безпосередньо підтримують військово-промисловий комплекс Росії в її агресивній війні, ще на 96, накладаючи на них жорсткіші експортні обмеження.

– Вперше до цього списку потрапили сім іранських підприємств, що виробляють військові БПЛА, які використовуються російськими військовими в агресивній війні, зокрема проти цивільної інфраструктури, – наголосив Боррель.

Окрім того, додаткові обмеження накладено на імпорт товарів, які приносять значні доходи Росії, таких як асфальт і синтетичний каучук, а також три російські банки додані до переліку суб’єктів, на які поширюється заморожування активів та заборона надавати кошти та економічні ресурси.

А ще цим пакетом обмежується можливість для громадян Росії обіймати будь-які посади в керівних органах критично важливих інфраструктур та організацій ЄС.

– Ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію – і робитимемо це доти, доки Україна не буде звільнена від жорстокої російської агресії, – підсумував верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки.

Незабаром відповідні правові акти будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

У п’ятницю, 24 лютого, посли країн-членів Євросоюзу погодили десятий пакет санкцій проти Росії.

Вони передбачають обмеження на експорт до РФ продукції подвійного призначення та технологій, цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або постачають безпілотники, а також заходи протидії російській дезінформації.

У річницю повномасштабного вторгнення США також запровадили низку санкцій проти юридичних і фізичних осіб Росії, зокрема проти російського виробника вуглеволокна, що входить до структури держкорпорації Росатом – Umatex, а також низки пропагандистів.