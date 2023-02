До 10-го пакету санкцій ЄС потрапила 121 фізична та юридична особа з РФ – Боррель

Напередодні ввечері Євросоюз затвердив десятий пакет санкцій проти РФ. До обмежувальних списків внесено 121 фізичну та юридичну особу з Росії.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель уточнив моменти щодо ухваленого санкційного пакету.

Боррель зазначив, що обмеження стосуватимуться тих, хто несе відповідальність за депортацію і примусове усиновлення щонайменше 6 тис. українських дітей.

The 10th sanctions package is adopted:

121 individuals and entities listed, significant new import/export restrictions, banning Russian propaganda outlets.

We remain united in our determination to dent Russia’s war machine.

1/2

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 25, 2023