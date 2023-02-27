Лютий, 27 в 13:13

Минуло майже два місяці, а в РФ продовжують ховати окупантів, знищених у Макіївці новорічної ночі.

Про це повідомляє Інформаційний спротив.

– Тобто вони розтягують похорони, щоб не шокувати своїх людей. Тому що добрих новин немає, а концентрація поганих несе ризики, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, група порахувала, що в Росії після початку повномасштабного вторгнення 15 230 військових публічно поховали або офіційно визнали вбитими. Це більше, ніж офіційно оголошена кількість загиблих за 10 років війни в Афганістані.

Зараз дивляться

Лідери за кількістю зафіксованих убитих:

Краснодарський край – 929

Свердловська область – 569

Башкортостан – 492

Челябінська область – 473

Бурятія – 464

Республіка Дагестан – 461

Волгоградська область – 399

Пермський край – 371

Самарська область – 367

Ростовська область – 355

– Тенденція та сама: внаслідок мобілізації відбувається поступове вирівнювання статистики вбитих щодо чисельності населення у регіоні, за винятком столиць. Більше населення – більше трупів. Поки що видно викривлення через велику кількість втрат кадрової армії навесні минулого року, – йдеться в повідомленні.

В Інформаційному спротиві додали, що “лідерство” Краснодарського краю пояснюється двома причинами: там розташований один з базових центрів вагнерівців, вони прикопують трупи поблизу; а також у регіоні діє кілька груп активістів, які фіксують могили на цвинтарях.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 148 690 своїх військових.

Джерело: Інформаційний спротив