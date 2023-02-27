Щоб не шокувати. В РФ досі ховають окупантів, знищених у Макіївці на Новий рік – ІС
Минуло майже два місяці, а в РФ продовжують ховати окупантів, знищених у Макіївці новорічної ночі.
Про це повідомляє Інформаційний спротив.
– Тобто вони розтягують похорони, щоб не шокувати своїх людей. Тому що добрих новин немає, а концентрація поганих несе ризики, – йдеться у повідомленні.
Окрім того, група порахувала, що в Росії після початку повномасштабного вторгнення 15 230 військових публічно поховали або офіційно визнали вбитими. Це більше, ніж офіційно оголошена кількість загиблих за 10 років війни в Афганістані.
Лідери за кількістю зафіксованих убитих:
- Краснодарський край – 929
- Свердловська область – 569
- Башкортостан – 492
- Челябінська область – 473
- Бурятія – 464
- Республіка Дагестан – 461
- Волгоградська область – 399
- Пермський край – 371
- Самарська область – 367
- Ростовська область – 355
– Тенденція та сама: внаслідок мобілізації відбувається поступове вирівнювання статистики вбитих щодо чисельності населення у регіоні, за винятком столиць. Більше населення – більше трупів. Поки що видно викривлення через велику кількість втрат кадрової армії навесні минулого року, – йдеться в повідомленні.
В Інформаційному спротиві додали, що “лідерство” Краснодарського краю пояснюється двома причинами: там розташований один з базових центрів вагнерівців, вони прикопують трупи поблизу; а також у регіоні діє кілька груп активістів, які фіксують могили на цвинтарях.
За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 148 690 своїх військових.
Джерело: Інформаційний спротив