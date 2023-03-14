Березень, 14 в 12:47

Країна-агресор Росія не визнає Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі (Нідерланди) та його юрисдикцію.

Про це повідомив російським пропагандистським ЗМІ прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков.

Таким чином він прокоментував інформацію, що Міжнародний кримінальний суд має намір відкрити дві кримінальні справи про воєнні злочини РФ в Україні.

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– Ми не визнаємо цей суд, ми не визнаємо юрисдикцію цього суду. Так до цього і ставимося, – оголосив Пєсков.

Він додав, що цілі РФ в Україні можуть бути досягнуті “лише військовим шляхом”.

Напередодні американське видання The New York Times повідомило, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі планує порушити дві справи про воєнні злочини, пов’язані з повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Одна зі справ пов’язана з викраденням Росією українських дітей, друга – з навмисними ударами окупантів по цивільній інфраструктурі.

Ці справи стануть першими міжнародними звинуваченнями від початку повномасштабної війни. Наразі незрозуміло, кому МКС планує пред’явити обвинувачення.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) заснований на основі Римського статуту, ухваленого в 1998 році. В його компетенцію входить розгляд справ про геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності. В 2016 році Росія відмовилася визнавати та бути учасницею Римського статуту.

Як відомо, Україна та її партнери наразі працюють над створенням Спеціального трибуналу над РФ за злочин агресії проти України. Коаліція, яка займається цим питанням, налічує вже 32 країни.

4 березня генпрокурори країн, які входять до Спільної слідчої групи (JIT), домовилися створити в Гаазі Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії РФ. Він почне працювати влітку 2023 року. Це рішення є першим кроком на шляху до створення трибуналу.